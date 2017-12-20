2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，是决胜全面建成小康社会、实施“十三五”规划承上启下的关键一年。十九大之后的第一次中央经济工作会议受到瞩目，分析人士认为此次会议将传达2018年中国经济发展的清晰走向，为中国经济开出“新药方”。



十九大报告指出，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。12月8日召开的中央政治局会议明确，做好明年经济工作要“紧扣我国社会主要矛盾变化”。应对经济发展“不平衡”的问题，中央经济工作会议将如何“对症下药”？明年哪些领域的改革值得期待？



新思想破新题：创新驱动高质量发展



党的十九大报告对我国社会主要矛盾作出了新的表述，强调不平衡不充分发展是当前中国面临的突出问题。此次中央经济工作会议在十九大胜利闭幕一个多月后召开，直面新时代、应对新变化的意义不言而喻。



在此背景下，此次中央政治局会议指出，要紧扣我国社会主要矛盾变化，按照高质量发展的要求，统筹推进“五位一体”总体布局和协调推进“四个全面”战略布局。



专家认为，“紧扣”二字表明，应对不平衡不充分的发展难题，未来经济政策将重点强调由高速增长转向高质量发展。



2016年中央经济工作会议提出要“坚持以提高发展质量和效益为中心”，12月8日的中央政治局会议进一步指出，推动高质量发展是当前和今后一个时期确定发展思路、制定经济政策、实施宏观调控的根本要求，必须深刻认识、全面领会、真正落实。



值得注意的是，会议在强调高质量发展要求的同时，提出“推动质量变革、效率变革、动力变革”。“动力变革”意味着发展由要素驱动转向创新驱动，强调了明年经济工作中创新驱动发展、提质增效的重要性。



十九大报告中提出，创新是引领发展的第一动力，是建设现代化经济体系的战略支撑。报告中10余次提到科技、50余次强调创新。到2035年，我国跻身创新型国家前列的目标将激励全社会积极实施创新驱动发展战略，擦亮中国创造、中国智造的闪亮名片。



在12月6日召开的中共中央党外人士座谈会上，习近平总书记强调，实现高质量发展，是保持经济社会持续健康发展的必然要求，是适应我国社会主要矛盾变化和全面建设社会主义现代化国家的必然要求。



国家信息中心经济预测部宏观经济研究室主任牛犁指出，发展不平衡不充分已经成为满足人民日益增长的美好生活需要的主要制约因素，国际环境不确定性较多、国内房地产泡沫、杠杆率过高、地方政府隐性债务、实体经济困难等问题依然突出，提升经济发展质量的基础仍不稳固。



面对新矛盾，2018年的经济工作势必将贯彻新思想，更加重视经济增长质量而非速度，坚持质量第一、效益优先，适应把握引领经济发展新常态。



以不变应对“新变”：长期坚持稳中求进



十九大报告中指出，经过长期努力，中国特色社会主义进入了新时代，这是我国发展新的历史方位。在这一背景下，12月8日的中央政治局也为明年经济工作的总基调释放出信号。



去年的中央经济工作会议指出，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，也是做好经济工作的方法论。而此次中央政治局会议进一步强调，稳中求进工作总基调是治国理政的重要原则，要长期坚持。 “长期坚持”的定位，凸显出稳中求进原则将成为明年及今后较长一个时期内经济工作的主基调。



对此，国家行政学院决策咨询部研究员王小广认为，“坚持稳中求进工作总基调”不仅是一种政策取向，已经上升为治国理政的重大举措和方法论，十八大以来都是这样做的。十九大之后的新征程，要继续坚持稳中求进，开拓创新，解决发展中的难题，保证中国特色社会主义现代化强国目标的实现。



在12月14日召开的国务院新闻办新闻发布会上，国家统计局新闻发言人毛盛勇判断称，从几个方面看，明年的经济增长有一个比较好的支撑，能够延续当前中国经济形势运行总体平稳、稳中向好的态势。



毛盛勇指出，第一，从世界经济来看，世界经济复苏的态势比较明朗，全球贸易也在比较快地增长，这是一个好的外部环境。第二，从内部来看，消费能够继续延续规模持续较快增长、结构升级步伐继续加快、消费对增长的贡献持续提升的良好态势，加上今年城乡居民收入增长也比较好，所以明年消费应该能延续比较好的增长。



毛盛勇还指出，明年整体上，制造业在加快振兴，制造业投资有可能会继续回升，基础设施保持相对平稳，房地产投资也不会有大的起落，所以整个投资应该还能够保持总体平稳的发展态势。



据国家统计局公布的前三季度经济数据显示，我国经济运行总体平稳，前三季度国内生产总值593288亿元，按可比价格计算，同比增长6.9%，增速与上半年持平，比上年同期加快0.2个百分点，其中三季度国内生产总值同比增长6.8%，经济连续九个季度运行在6.7%-6.9%的区间，发展的韧性明显增强。



顺应群众新需求：加快住房制度改革



12月8日的中共中央政治局会议提出，要“在打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战方面取得扎实进展”。这意味着去杠杆与强监管、收入分配改革以及环保措施推进仍是明年经济工作的重点。



会议强调，防范化解重大风险要使宏观杠杆率得到有效控制，金融服务实体经济能力增强，防范风险工作取得积极成效；精准脱贫要瞄准特殊贫困人口精准帮扶，进一步向深度贫困地区聚焦发力，把扶贫和扶志、扶智结合起来，激发贫困人口内生脱贫动力，巩固扶贫成果，提高脱贫质量；污染防治要使主要污染物排放总量继续明显减少，生态环境质量总体改善。



在十九大报告中，中央对此已经进行了部署。十九大报告指出，从现在到2020年，是全面建成小康社会决胜期。要突出抓重点、补短板、强弱项，特别是要坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治的攻坚战，使全面建成小康社会得到人民认可、经得起历史检验。



2018年，供给侧结构性改革仍然是经济工作的主线。打好“三大攻坚战”则是对供给侧结构性改革的进一步深化。



同时，此次会议还将“加快住房制度改革和长效机制建设”列为2018年要着力抓好的重点工作之一，并强调要“力争取得明显成效”。



专家称，对比去年中央经济工作会议上提出的“加快研究建立符合国情、适应市场规律的基础性制度和长效机制”，从“加快研究建立”到“加快建设”的跨越，充分体现中央推进住房长效机制的魄力与决心。



十九大报告强调：“坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加快建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度，让全体人民住有所居。”



“建立多主体供给、多渠道保障、租购并举的住房制度”顺应了群众住房需求的变化。今年以来，多个城市供地政策发生变化，租购并举、共有产权房等理念相继问世，种种措施充分显示了住房制度改革步伐正在持续前进。



把加快住房制度改革和长效机制建设作为明年的一项重点工作，表明政府将顺应群众的需求，继续稳步推进房地产长效机制，促进房地产市场的健康发展和社会稳定。

（责编： 陈冰旭）