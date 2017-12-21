题：中央经济工作会议透露民生八大看点

全面小康，民生为先。保障和改善民生是中央经济工作会议的重要内容。刚刚闭幕的中央经济工作会议提出，社会政策要注重解决突出民生问题，积极主动回应群众关切，加强基本公共服务，加强基本民生保障，及时化解社会矛盾。

会议从哪些方面就人民群众关心的问题精准施策？记者梳理出八大看点。

打好精准脱贫攻坚战

全面建成小康社会，脱贫攻坚是底线任务，也是标志性指标。

中央经济工作会议指出，打好精准脱贫攻坚战，要保证现行标准下的脱贫质量，既不降低标准，也不吊高胃口，瞄准特定贫困群众精准帮扶，向深度贫困地区聚焦发力，激发贫困人口内生动力，加强考核监督。

截至2016年底，我国农村贫困人口还有4300多万人。现有贫困大都是贫中之贫、困中之困，脱贫攻坚越往后成本越高、难度越大，难啃的硬骨头会更多。

中国人民大学中国扶贫研究院院长汪三贵表示，当前做好脱贫攻坚重点是把握好标准，更加具有针对性，既不能降低标准，也不能养懒汉，要保证扶贫政策可持续，确保脱贫质量。除了发挥好制度优势，更要发挥贫困地区贫困群众主动性创造性，依靠内生动力脱贫。

打赢蓝天保卫战

中央经济工作会议要求，打好污染防治攻坚战，要使主要污染物排放总量大幅减少，生态环境质量总体改善，重点是打赢蓝天保卫战。

国家城市环境污染控制技术研究中心研究员彭应登表示，五年来，我国在大气污染改善方面取得了明显效果，空气质量持续改善。但总体上看，我国空气质量距离百姓期待还有一定差距；重点地区、重点时段的污染问题仍没有彻底解决。

他表示，中央经济工作会议要求调整产业结构，淘汰落后产能，调整能源结构，加大节能力度和考核，调整运输结构，这一安排充分体现了国家治理大气污染的决心。“三大结构调整并非短时间就能实现，要对大气污染治理的长期性、艰巨性、复杂性有足够认识，要制定科学合理的目标和时间表，政府各相关职能部门形成治污合力。”

做好婴幼儿照护和儿童早期教育服务

中央经济工作会议提出，着力解决中小学生课外负担重、“择校热”、“大班额”等突出问题，解决好婴幼儿照护和儿童早期教育服务问题。

据教育部的数据，截至2016年底，我国小学净入学率99.9％，同时学前三年毛入园率77.4％。

“要清醒地认识到我国教育发展还存在不平衡、不充分的问题。”浙江师范大学儿童公共政策研究中心主任吕苹教授认为，国家提出“幼有所育”，但当前我国托育市场存在“发育不良”问题，亟须规范婴幼儿照护和学前教育，加强行业引导，立法先行。

解决结构性就业矛盾

中央经济工作会议提出，注重解决结构性就业矛盾，解决好性别歧视、身份歧视问题。

长期以来，招工难始终与就业难相伴而生。“十三五”期间，平均每年需要在城镇新就业的青年约1500万人，就业压力总量巨大。

中国就业促进会专家陈宇说，结构性就业矛盾突出，表现为高层次和技能人才缺乏，同时一线员工不好招，大龄低技能劳动者和部分高校毕业生就业困难，招聘中的性别歧视、身份歧视现象不容忽视。

人力资源和社会保障部劳动科学研究所党委书记郑东亮认为，要实施就业优先战略和更加积极的就业政策，深入推进体制机制创新，着力解决结构性就业矛盾，有效应对失业风险，实现比较充分和更高质量的就业。

加快实现养老保险全国统筹

中央经济工作会议指出，改革完善基本养老保险制度，加快实现养老保险全国统筹。

2016年，我国全年基本养老保险基金收入37991亿元，比上年增长18％，全年基本养老保险基金支出34004亿元，比上年增长21.8％。近年来，随着人口老龄化及流动性加剧，养老金的区域不平衡、部分地区收不抵支问题凸显。

中央财经大学社会保障研究中心主任褚福灵指出，实行养老保障全国统筹，可以在全国范围内调剂余缺、分散风险，有助于拧紧养老金“安全阀”，增强我国基本养老保险制度的可持续性。还有助于均衡区域间企业和个人负担，降低财政兜底保障的风险，促进更加公平市场竞争环境的形成。

鼓励社会资金进入养老、医疗领域

没有全民健康，就没有全面小康。中央经济工作会议提出，继续解决好“看病难、看病贵”问题，鼓励社会资金进入养老、医疗等领域。

长期以来，“大医院一床难求，小医院门可罗雀”是医疗业的突出问题。国家卫生计生委统计显示，截至今年一季度，我国基层医疗卫生机构占比达到93.4％，接诊人数却仅占总诊疗人数的53％。

平安万家医疗董事长范少飞表示，中央经济工作会议提出鼓励社会资金进入养老、医疗领域，意义十分重大。发挥社会资金作用，推进基层诊所提高标准化建设水平，是应对医疗、养老资源不平衡、不充分的重要举措，通过推进分级诊疗，大力提升基层医疗服务能力，能够促进优质医疗资源下沉，分流大医院压力，切实解决“看病难”问题。

打击网上诈骗和倒卖个人信息

中央经济工作会议提出，着力解决网上虚假信息诈骗、倒卖个人信息等突出问题。

近年来，网上虚假信息诈骗事件频频发生，引发广泛关注。网络诈骗之所以容易得手，源自大量个人信息被肆意买卖。在倒卖个人信息中，通讯信息、身份信息、消费信息等高居前列。

“民生无小事。”北京大学竞争法研究中心主任肖江平说，虚假信息诈骗和倒卖个人信息，让公众对互联网信息交流失去信任感。他建议，要对公民信息收集、安全存储不力的企业追责，对非法获取、倒卖个人信息的行为施以重罚。同时，建设让老百姓高度信赖的网络发布渠道。

完善房地产市场长效机制

中央经济工作会议指出，加快建立多主体供应、多渠道保障、租购并举的住房制度。会议提出要发展住房租赁市场特别是长期租赁，完善促进房地产市场平稳健康发展的长效机制。

“我国房地产调控政策显现了较好的调控效果，当前市场出现了很多积极的变化，总体运行比较平稳。保持调控政策的连续性和稳定性，对于促进房地产市场平稳健康发展、防范风险具有至关重要的作用。”清华大学房地产研究所所长刘洪玉说。

他说，重塑和完善我国的住房制度，完善房地产调控的长效机制，是实现全体人民“住有所居”和房地产市场长期平稳健康发展的根本举措。会议明确提出建立租购并举的住房制度，住房租赁市场有望在“住有所居”方面发挥更为重要的作用。

（责编： 陈冰旭）