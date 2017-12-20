行走在拉萨中心城区，人们不难发现，这座城市不仅公共设施一应俱全、环境靓丽多姿，而且独具藏民族特色，别有一番韵味。

利民惠民，一直是这座城市唱响的主旋律。近年来，在这片充满朝气与活力的土地上，拉萨市委、市政府始终以习近平总书记系列重要讲话精神和治国理政新理念新思想新战略引领发展航向，按照吴英杰书记提出的“要处理好城市发展和提高农牧区基本公共服务能力的关系，在提高城市公共服务化水平的同时，着力推动公共服务向农牧区延伸”，在做好产业项目的同时，提升政府投资引导和带动效应，发挥社会资本积极性，加快公共服务项目建设，积极推进基本公共服务均等化，让人民享受环境保护、公共文化、公共交通、生活保障、公共教育、公共卫生、公共体育、就业保障、住房保障、公共安全等多方面、全方位的基本服务。

全力推进教育均衡化标准化发展

2016年，来自当雄县偏远牧区的德吉以优异成绩考上了拉萨市教育城的江苏实验中学。父亲次旺十分高兴地说：“都说江苏实验中学是‘家门口的内地班’，看着自家孩子也能和城里的孩子一样，拥有好的老师、好的求学环境，不用远走他乡，又不用花费更多钱财，我心里美滋滋的。”

近年来，拉萨市严格按照《西藏自治区中小学幼儿园办学条件标准》，大力实施标准化学校建设，在运动场地、体育设施器材、教学仪器设备等方面作了明确规定。同时，拉萨市教育局对城乡学校和区域内学校之间均衡改善办学条件、均衡配备师资力量、着力改造薄弱学校、切实保障弱势群体接受义务教育等方面开展了大量卓有成效的工作。

拉萨市始终把教育摆在优先发展的战略地位，2012年出台以加快教育改革和发展为主题的“市委1号文件”，2014年出台以振兴教育教学质量为主题的“市委2号文件”，教育改革纵深发展，教育教学质量显著提高。全市已拥有了一个涵盖学前教育、基础教育、职业教育、高等教育、成人教育、特殊教育等比较完整的现代教育体系，满足人民群众对多层次、多形式、高质量的教育需求。

同时，拉萨市坚持将教育作为社会公平的基础、拉萨发展的希望，全力推进教育均衡化、标准化发展，新建改建各类学校118所。更加注重教育质量提升，扎实推进教育人才“组团式”援藏，大力实施教师教育振兴计划，全面推进乡村教师支持计划，继续重奖优秀教师及团队。

2017年，拉萨市高考取得历史最好成绩，市直高中高考上线率为97.76%，比去年提高10个百分点，比全区平均水平高出16个百分点。大力发展职业教育，2017年拉萨市2000多名中职毕业生，除部分升入高职或普通高校外，其余全部实现就业。

积极推进健康拉萨建设

城关区计划从今年开始，每年投入专项资金，为辖区内的所有小学二年级的学生免费进行口腔健康检查、口腔疾病干预健康教育、窝沟封闭和口腔专业队伍建设等儿童口腔疾病综合干预工作，保障孩子的口腔安全。八廓社区卫生服务中心口腔执业医师白玛央金介绍说：“很多家长和老师对儿童口腔问题存在着误区，而且缺乏重视，我们希望通过此次筛查和干预，能防患于未然，引起家长和老师的注意，关注孩子的口腔问题。”

拉萨市积极推进健康拉萨建设，医疗卫生体系不断完善，医疗服务不断提高，国家卫生城市创建顺利通过复审。推动公立医院发展，充分发挥“组团式”援藏医疗人才优势作用，着力打造重点学科，补齐科研短板，手把手进行传帮带，医技能力水平整体提升，拉萨市人民医院顺利通过“三甲”医院评审。在拉萨市人民医院创建“三甲”医院过程中，形成了一整套“组团式”工作方法和机制，逐步在拉萨市堆龙德庆区人民医院、当雄县人民医院和尼木县人民医院推广，通过等级医院的创建，提高其综合能力。拉萨市中心医院建设顺利推进，公立医院实现药品销售“零差价”。

如今，拉萨城乡内外遍布着藏医、西医、中医相结合的公共医疗卫生服务体系，乡镇卫生院、村级卫生室遍地开花，农牧区医疗制度覆盖了全市农牧民。

近年来，拉萨市率先在全区开启健康建设，全市卫生计生系统坚持为人民健康服务的总方向，以解决群众看病就医突出问题为突破口，率先在全区实行“孕产妇住院分娩和婴儿住院救治费用100%报销”，率先在全区推行农牧区医疗制度“先诊疗、后结算”报销模式，率先在全区开展妇女疾病普查普治工作，率先在全区编制拉萨市农牧民健康状况分析汇编，率先在全区建立了预防接种规范门诊，率先搞活卫生人才培训机制，全力提高基层医疗服务能力等七项特色民生工作；在全区率先探索建立“分级诊疗试点”“公立医院改革”“医疗人才组团式援藏”“家庭医生签约服务”“县乡一体化探索”“公立医院取消药品加成”“全国三级医院对口帮扶县级医院”等新机制；医疗卫生服务的可及性、服务质量、服务效率显著提升，卫生与健康事业加快发展，人民群众健康水平明显提高，为实现“人人享有基本医疗卫生服务”目标打下了坚实基础；在全区率先提出健康扶贫医疗套餐15项及“农牧区医疗制度+农牧民大病商业保险+民政医疗救助+政府兜底”的医疗保障套餐以来，各县（区）投入大量资金用于农牧区医疗制度政府兜底支出，有效提高了贫困群众医疗保障水平。

深化创建国家公共文化服务体系示范区工作

“活了40多年，过去只有专业演员的文艺演出，现在，有了这个平台我们可以天天唱歌跳舞。通过健身，人漂亮了，生活的盼头也更足了。”城关区阿坝林社区老年文艺队队长宗吉乐呵呵地告诉记者。宗吉那幸福的笑容，诠释着近年来拉萨市“文化惠民”工程为群众带来的好处。

近年来，拉萨市坚持公益性、基本性、均等性、便利性，通过政府投资建设公益性文化设施，购买公共文化产品，打造文化专业团队，扶持鼓励民间文艺团体等措施，激活文化发展活力，推动创建国家公共文化服务体系示范区工作不断深化，初步形成了符合实际、比较完整、覆盖城乡、可持续的基本公共文化服务体系，实现了文化的新发展、新繁荣。

目前，全市共建成各级文化馆（站）75个，各类博物馆6座，农（牧）家、社区、寺庙书屋459个，实现市、县、乡三级公共文化设施网络全覆盖。从市到县再到乡，各级各类公共文化服务设施日益健全，农村文化阵地建设有序推进，公共文化基础设施真正实现为民所用。“零门槛”享受文化生活，已成为全市百姓一个重要幸福指标。

全市各级各类群艺馆、图书馆、博物馆、纪念馆、综合文化馆（站）、有条件的爱国主义教育基地等公共文化设施，全部实现了面向社会的免费开放，最大限度地发挥了公共文化资源的社会效益。县、乡公共文化设施每周开放时间在40小时以上，并根据群众需求采取延时开放、错时开放等措施，使设施利用率和群众满意度进一步提升。

（责编： 陈冰旭）