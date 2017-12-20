十九大报告中提出，坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平。连日来，西藏党员干部就全面从严治党展开热烈讨论。大家纷纷表示，要用新时代中国特色社会主义思想武装头脑，在思想上行动上与以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉地为实现新时代党的历史使命不懈奋斗。

“习近平总书记在十九大报告中强调，要坚定不移全面从严治党，不断提高党的执政能力和领导水平。这是十八大以来管党治党、自我革新伟大壮举的延伸和深化，是中国特色社会主义进入新时代，我党实现新气象新作为的新目标、新要求。报告指出，要持之以恒正风肃纪，要健全党和国家监督体系等决策部署对纪检监察工作提出了更高更严要求。”林芝市委常委、市纪委书记多布庆说：“作为一名党员领导干部、一名纪检监察干部，我深感肩负的责任重大，更为我党管党治党的坚定决心倍感自豪和感动。我将认真学习贯彻党的十九大精神，树牢‘四个意识’，坚定‘四个自信’，增强八个本领，提升执政水平，以‘打铁必须自身硬’的要求和标准，一刻不停歇地推进党风廉政建设和反腐败斗争，毫不动摇地推动全面从严治党向纵深发展。”

报告明确指出，党的基层组织是确保党的路线方针政策和决策部署贯彻落实的基础。要以提升组织力为重点……对此，自治区党委组织部部务委员吕叶辉表示：“贯彻落实党的十九大精神，必须坚持党的一切工作到支部的鲜明导向，以建设学习型、服务型、创新型、引领型、战斗型基层党组织为目标，以基层党组织标准化建设为载体，不断增强基层党组织的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，为推进西藏长足发展和长治久安提供坚强组织保证。

我们要着力推进组织设置标准化，不断扩大党的组织和工作覆盖面；着力推进班子建设标准化，建强基层组织带头人队伍；着力推进组织生活标准化，实现党的组织生活经常化规范化；着力推进运行机制标准化，不断强化基层党组织领导核心和政治核心地位；着力推进经费保障标准化，保证基层党组织有资源、有能力为群众服务；着力推进活动场所标准化，不断增强基层党组织凝聚力、号召力。”

山南市委常委、组织部部长张定成认为：“十九大报告深刻回答了‘怎样管好党、治好党’这个时代课题。组织部门作为管党治党的重要职能部门，我们必须围绕中心、服务大局，自觉争做全面从严治党基本方略的践行者、引领者和推动者，坚持新时代党的建设总要求，认真履行政治责任和领导责任，以打铁必须自身硬的精神状态，聚焦主责主业、敢于担当作为，通过深化‘两学一做’学习教育常态化制度化、积极探索干部管理新模式、筑牢党建基层基础、内育外引聚人才，进一步强化党的思想政治建设，建强基层战斗堡垒，打造忠诚于党、忠诚于人民的干部人才队伍，不断提高党的执政能力和领导水平，为全市实现全面建成小康社会提供坚强组织保证，为开创新时代中国特色社会主义事业新局面贡献力量。”

“人民群众最痛恨腐败现象，腐败是我们党面临的最大威胁。” 十九大报告中的这句话让日喀则市谢通门县美巴切勤乡党委副书记、乡长刘加祥感触颇深：“近年来，随着‘蝇贪’‘微腐’ 案例发生的频率越来越高，作为一名乡镇主要负责人，我个人认为全面从严治党必须不断向基层延伸，我们充分利用周三晚读日、周四集中学习等学习载体，自觉强化廉政知识的学习，主动自我净化、自我完善、自我革新、自我提高；通过观看警示教育片和参观警示教育基地等途径，警示我们的干部远离高压线，党风廉政建设永远在路上；严格执行中央‘八项规定’‘约法十章’、自治区‘九项要求’和市县相关要求，对年轻干部苗头性、倾向性问题早提醒、早纠正，并自觉接受群众监督，对违反政治纪律的行为坚决‘零容忍’。”

自治区总工会法律保障部副部长斯朗青措说：“全面从严治党，结合到我们工会的具体工作，具体的落脚点就是如何为联系群众桥梁纽带作用提供坚强的政治保障。首先，我们要讲忠诚，绝对忠诚于党。其次，工会党员干部必须要肩负起为工会事业谋发展的重任，发挥在服务职工、服务大局等方面的示范作用，把党徽戴在胸前、把党放在心中，每个工会干部工作岗位都要前移，始终做到‘一个党员就是一面旗帜’。要严格规范制度建设、规范业务培训、规范阵地建设、规范各类台账，督促落实基层党支部‘三会一课’、组织生活会、发展党员等制度。同时，全面加强一线党员教育管理，提高党员党性意识和服务职工群众意识，采取‘独立式’‘联合式’等模式灵活设置党组织，使党的基层组织纵向到底、横向到边，实现党的工作全覆盖。”

（责编： 陈冰旭）