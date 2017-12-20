记者从拉萨市城关区了解到，城关区不断探索适合自身的工作模式，完善工作机制，推动改革创新，把网格和联户单位打造成基层治理的第一道屏障，处理好社会管理“条”与“块”关系，网格化管理和“双联户”工作向纵深推进，有力地促进了社会和谐与经济发展。

工作推进机制日益完善。城关区自上而下成立了以党政“一把手”亲自挂帅、政法委牵头、各方参与的网格化管理和“双联户”工作领导小组。制订年度网格和“双联户”工作深化方案，充实完善网格化和“双联户”工作机制，将城关区各部门、各乡（街道)融合到网格化管理和“双联户”工作中来，推动各方资源力量下沉到最基层、最末端，把网格和联户单位打造成基层治理的第一道屏障。

社会治理手段更加智能。熟练运用“互联网+大数据”思维，通过区域信息化网络升级改造，扩充网格平台数据构造和事件处理流程，加大移动PDA采集终端的功能改造，利用二维码定位扫码和GPS定位技术，有效确保基层网格采集数据的机动性、准确性。

基层服务联动更加顺畅。利用城关区网格化指挥中心对基层信息派遣分流，在辖区建立了枢纽型社区服务管理体系，组织联户代表组团式开展社区管理服务。从纵向上疏通了城关区部门工作经络，实现社会治理信息联通共享，有效减少部门之间推诿扯皮，更好地解决了社会管理“条”与“块”关系。

平安根基更加坚实。以网格为枢纽，联户代表为基点，建立了“联户代表—网格—社区—部门”“网格—社区民警—派出所”的矛盾纠纷发现调解体系；以网格和“双联户”工作为依托，加强巡逻队建设，全程参与社会面管控巡逻和小型加工作坊、出租大院、仓储、建筑施工工地等重点部位清查，有效推进社区治理主体多元化、治理形式合作化、治理过程互动化、治理结果共享化。

群众幸福指数更加高涨。通过不断加强基层服务管理工作点、面、线建设，城关区实现社会基本服务体系全覆盖。2017年，城关区共开展居民包虫病防治10万余人次、环境卫生整治9746次；开展困难救助、教育帮扶、医疗卫生救助、就业帮扶等社会服务350余次；帮扶困难家庭1573户，投入帮扶资金152万余元。

（责编： 陈冰旭）