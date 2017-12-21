“你们知道世界卫生组织评出的十大垃圾食品有哪些吗？其中排在第一位的就是油炸食品，你们平时最喜欢吃的薯条、炸鸡腿等油炸食品都在垃圾食品的榜单上。”自治区妇幼保健院专家向学生和家长们介绍道。

随着生活水平的提高，学生中挑食、厌食、偏食者日益增多，很多学生养成了喜吃零食、不爱吃主食的习惯，学生群体中营养不良者日益增多，再加上学习任务重、精神压力大，容易导致学生身体不健康或亚健康。近日，为了深入贯彻落实党的十九大精神，特别是习近平总书记在十九大上及8月19日在全国卫生与健康大会上讲到的“没有全民健康就没有全面小康的重要讲话精神”，西藏卫计委人口和优生优育宣教中心、拉萨市第一小学，专门邀请了自治区妇幼保健院专家，在拉萨市第一小学开展了以2017年“健康中国行·合理膳食”为主题的健康专题讲座。

专家从“合理搭配膳食结构、培养健康行为”等多方面进行了详细讲解，将复杂的健康知识通过深入浅出、通俗易懂的表达方式讲授给参加讲座的学生和家长，告诉大家合理的膳食、适当的锻炼和良好的作息是影响学生身心发育的三个重要因素，指导家长如何让孩子茁壮成长。家长们应该积极培养孩子良好的生活饮食习惯，合理调配膳食，做到多样化饮食，以提供充足、全面、均衡的营养，做到荤素、粗细搭配，平衡健康，保证身体发育所需，为学生提供合理的饮食结构，引导良好生活饮食习惯，增强自我保护意识，助力学生健康成长。

西藏自治区卫计委人口和优生优育宣教中心负责人说，希望通过此次宣讲教育活动，提高广大师生及家长对合理膳食重要性的认识，让孩子从小养成良好的生活饮食习惯，以健康从娃娃抓起为切入点，大力开展健康宣传教育活动。

（责编： 陈冰旭）