日前，山南市召开维稳指挥部视频会议，深入贯彻落实自治区维稳视频会议精神，安排部署岁末年初维稳工作。

会议强调，要强化思想认识，切实把思想和行动统一到区党委、政府和自治区维稳指挥部的部署要求上来，提高政治站位，强化大局意识，严格属地管理，落实维稳措施，严明维稳责任，确保社会大局持续和谐稳定。强化社会面防控，充分发挥党政军警民联勤联动、联防联控的作用，严格落实各项维稳防控措施。强化情报信息和舆情管控，依法严厉打击制造传播谣言等违法行为。强化矛盾纠纷排查化解，严格落实“四级信访接待日”制度，切实把矛盾解决在基层、化解在萌芽状态。强化公共安全管理，牢固树立安全生产底线思维、红线意识，加大执法检查力度，严防各类安全生产事故发生。强化群众教育引导，充分发挥村（居）“两委”、驻村工作队的作用，学习贯彻好党的十九大精神，把群众的注意力和精力引导到发展生产、增加收入、改善生活上来。强化责任，严明纪律，按照“属地管理、分级负责”的原则，把各项任务和责任落实到基层，做到要素齐全、人尽其责。强化基层组织建设，发挥好基层党组织在维护稳定、脱贫攻坚、服务群众等方面的重要作用，团结带领群众自觉维护社会稳定，自觉感党恩、听党话、跟党走。

（责编： 陈冰旭）