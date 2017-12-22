近日，由迦秀•边巴次仁画师创作的以仓央嘉措诗歌为题材的唐卡作品亮相第七届西藏唐卡艺术博览会（于2017年12月15日至12月21日在拉萨，以下简称唐博会）。据悉，这幅仓诗题材唐卡作品是作者经过对仓央嘉措诗歌进行长期鉴赏领悟，花了三年多的时间创作而成的精品唐卡画作，是一部由九幅唐卡组成的系列绘画作品。

此次参展唐博会的是其中的第九幅唐卡画作—《玛吉阿米》。该作品博得了众多唐卡画师及唐卡艺术爱好者的广泛好评，著名勉唐派唐卡国家级非遗传承人丹巴绕旦先生评价称：“关于仓央嘉措诗歌的文学作品多不胜举，然而以美术手法表现的尚未见到，边巴次仁依靠自己的才智将仓央嘉措诗歌用唐卡艺术手法表现得淋漓尽致，因此创新意义十足。而且，边巴次仁创作的唐卡内容与历史事实相符合，运用藏族传统绘画（唐卡）手法表现藏族历史，并承袭和表现了勉唐画派基线苍劲有力、风景和纹饰丰富多彩、色泽柔和金线勾勒富丽多姿、人物神态栩栩如生等特点。”现场观众对于展出唐卡也是好评如潮。

迦秀•边巴次仁画师在第七届西藏唐卡艺术博览会上向参观者介绍仓诗题材唐卡作品

著名勉唐派唐卡国家级非遗传承人丹巴绕旦先生对仓央嘉措诗歌系列唐卡的评价

仓央嘉措诗歌系列唐卡之一：

孔雀生于印度东，

鹦鹉常栖工布域；

两地相去当千里，

却能相聚在拉萨。

仓央嘉措诗歌系列唐卡之七：

翠柳心念黄莺，

黄莺情系翠柳；

如此情投意合，

何惧飞瑶作祟。

仓央嘉措诗歌系列唐卡之九：

在那东山顶上，

升起皎洁明月；

玛吉阿米容颜，

在我心头萦绕。

雪白皎洁仙鹤

借我一双羽翼；

此行不想远游，

前往理塘便归。

创作缘起及作者寄语：

听到仓央嘉措这个名字，人们总会联想到各种事迹，因为他的生命之旅可谓命途多舛，而他自己已然成为各种真真假假的故事的主角。在信众心里，仓央嘉措是至尊六世达赖喇嘛，其事迹的各个部分都被认为是观世音化身示显，而且对此深信不疑；在历史学家眼里，仓央嘉措是一位在派系纷争激烈的年代里执掌过西藏最高权力，在政治斗争的风暴中为了某种理想选择了一条不归路，最后因失败而饱尝各种灾难祸端的历史人物；而在艺术家们的眼中，仓央嘉措可能是一位热爱自由、多情善感的风流才子，在枷锁中向往自由生活，并将其用优美的文字表现出来的诗人。

这样一位“横看成岭侧成峰”的神奇历史人物虽然离开我们已经几百年了，但是他将自己的人生感悟、那个时代的历史现状、佛学参悟心得等用甘霖般优美清澈的诗歌形式馈赠给了后人。《仓央嘉措诗歌》被认为是藏族文化宝库中的一颗璀璨的明珠，在国内外享誉盛名。

如今，随着仓央嘉措及其诗歌在各地的历史学者、艺术家和游客中的认知度越来越高，在内地和国外，创作与仓央嘉措有关的文学作品的人也越来越多。有些人或为了博取眼球、或为了追名逐利，出现了不负责任地杜撰、伪造、生拼硬凑的现象。

在一段特殊的历史环境中创作的《仓央嘉措诗歌》，不管它是描写青年男女爱情故事的一滴幸福或悲伤的眼泪，还是通过隐喻的手法写就的政治暗语，或者是关于宗教参悟心得的深奥秘诀，其作为在藏族道歌文化上富有代表性且内容丰富多彩的一部文学名著是毋庸置疑的。

对于笔者而言，与其他藏人一样，在每一个日日夜夜和岁月的角落里聆听过《仓央嘉措诗歌》，并在心中留下了深深的烙印。每当仔细聆听，那声音犹如静静流淌着的清澈山泉悦耳动听，人物形象犹如明净的月亮清晰地浮现在眼前，故事情节如同一条弯弯曲曲的小路在记忆中若隐若现；细细品味，方知那是一片艺术的殿堂。每当仔细聆听并用心感受时，在《仓央嘉措诗歌》的字里行间，能够清晰地看见仓央嘉措的尊容，能够清晰地看见他略带伤感的微笑下的皓齿，能够清晰地看见那双刚毅而具有智慧的双眸，能够清晰听见与参悟心得合而为一的道歌之琵琶声；还能清晰地看见……

当我有了这样一种聆听仓诗的方法后，不由自主地想把这些情形描绘成一幅图画。从此，慢慢地用了很多年的时间，通过独特的藏式画法将仓诗内容通过有形的连续绘画作品展现出来，于是创作了这套唐卡作品。

最后，我还想说的是，这个作品只是自己领略和品味仓诗的一种方法，不一定符合真实的历史原型，所以希望观众能够将艺术真实与历史真实不混为一谈地去欣赏。总之，这些作品是一名藏族画师在仓诗的世界里跋涉探索后的所见所得，祈愿这些所见所得能够给您带来一些思考和灵感。

作者简介：

迦秀•边巴次仁画师，1973年生于西藏比如。历任西藏比如白嘎寺传统技艺学校专职唐卡教师、利众唐卡学校教师。

2002年3月至2008年1月师从国家级非物质文化遗产勉唐派唐卡传承人丹巴绕旦教援获得优秀画家证书。

2013年参加由西藏自治区文化厅，西藏唐卡博览会组承办的第三届西藏唐卡博览会并评论为＂西藏二级唐卡画师＂。

现为西藏美术家协会会员、四川阿坝迦秀•边巴次仁唐卡艺术画院创办人。

代表作品：《佛陀十二相成道》、《仓央嘉措诗歌系列唐卡》。

（责编： 李元梅）