用户名
密码
验证码
  登录下次自动登录
  忘记密码立即注册
用户名
邮箱
新密码
确认密码
提交
中国西藏网 > 宗教 > 资讯 > 正文

中国“藏画之乡”建立唐卡质量信息追溯体系

T-
T+
评论 收藏打印
作者： 张添福发布时间： 2017-12-22 10:18:07来源： 中国新闻网


图为小学生观赏精美唐卡。中新社记者 张海雯 摄

　　中新社记者20日从青海热贡文化生态保护实验区管委会获悉，当地委托第三方机构，开始鉴定唐卡矿物质颜料，并建立了唐卡质量信息追溯体系。

　　青海省黄南藏族自治州同仁县的隆务河畔，被称为“热贡”，即“金色谷地”，有中国“藏画之乡”美誉。当地以唐卡领衔的热贡艺术，被联合国教科文组织列入人类非遗名录。当地年都乎、吾屯、郭玛日等传统村落，“家家有画师，户户画唐卡”。

　　青海圣光唐卡质量检验有限公司总经理余国兴介绍，他们利用红外光谱仪，对唐卡这种藏民族用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画进行无损检验，通过系列鉴定标准，分析唐卡的矿物质颜料成分。

　　同时，还会生成二维码，灼印在唐卡背面，由此可查询唐卡基本信息(包括唐卡照片、绘画内容、规格、中国地理标志保护产品标识)、作者信息(绘画者从艺经历、职称、获奖情况)、检验检测报告及保存方法、二维码查询次数等。

　　“随着之前唐卡艺术品市场交易火爆，以次充好的情况时有发生，通过科学仪器，能有效检测‘印刷唐卡’及用一般绘画颜料充当矿物质颜料的情况。”青海省唐卡艺术协会会长才让三智表示，但鉴于唐卡精巧的画工和藏传佛教特性，可以选择用科学仪器检测及聘请唐卡绘画大师鉴定的“双保险”方法，来评价唐卡的价值。

　　唐卡是指用彩缎装裱后悬挂供奉的宗教卷轴画，题材内容多涉及藏族的宗教、历史、政治、文化和社会生活等领域。

（责编： 李元梅）
用户名密码注册
切换账户
发表评论
全部评论我的评论
最新最热

相关阅读

     

48小时点击排行

图推荐

视频 / 直播

  • 观察/
  • 文化/
  • 宗教 /
  • 旅游 /
  • 秘闻
  • 治国理政进行时
  • 老西藏精神
  • 尼玛嘉措：红军走过的地方
  • 亚格博：形色藏人
中文首页|新闻观察援藏财经教育文化旅游宗教医疗秘闻影视图片资料云
返回首页

关于我们|网站声明|诚聘英才|广告服务|频道导航|纠错热线

中国西藏网版权所有，未经书面授权禁止使用

中国西藏杂志社主办      版权所有：高原(北京)文化传播有限公司 Copyright © 2000-2017 by www.tibet.cn All Rights Reserved

E-mail: xizangzongbianshi@163.com      违法和不良信息举报电话：010-58336000

广播电视节目制作经营许可证 （京）字第04446号      京ICP备 14056809  京公网安备110102001709-1