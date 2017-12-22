党的十九大是在党和国家发展史上的新起点召开的一次十分重要的会议，学习贯彻十九大精神是宗教界人士当前的首要任务。习近平总书记在党的十九大报告中提出：“全面贯彻党的宗教工作基本方针，坚持我国宗教的中国化方向，积极引导宗教与社会主义社会相适应。”习近平总书记要求宗教界人士做到 “政治上靠得住、宗教上有造诣、品德上能服众、关键时起作用”，我们要将习近平总书记的要求内化于心、外化于行，积极做到“四个当作”。

一是“政治上靠得住”就要把政治当作生命。毛主席指出：“没有正确的政治观点，就等于没有灵魂”。习近平总书记指出：“在所有党的纪律和规矩中，第一位的是政治纪律和政治规矩”。佛祖也曾指出：要听从国王的旨意，要报答国王的恩德。“政治”这两个字面前谁都不能有含糊和虚伪心，它牵涉到代表谁的问题，这是古今中外都不例外的。因此，我们必须按照习近平总书记指出的“政治上靠得住”的标准，把政治放在首位。我们宗教界人士要高举“爱国爱教”旗帜，践行“政治过硬”，发扬“团结进步”，做到“护国利民”。当代我们的政治是拥护中国共产党的领导，拥护社会主义制度，拥护民族区域自治制度，拥护祖国统一，加强民族团结，旗帜鲜明地反对分裂，与十四世达赖集团划清界限。要实现宗教界人士的爱教目的，必须以爱国为前提条件，守法作为基本保障。十世班禅大师和赵朴初导师、帕巴拉活佛是爱国爱教的典范，是我们学习的好榜样，我们要继承藏传佛教历代高僧爱国爱教的优良传统，进一步增强中华民族意识、国家意识、法律意识、公民意识，弘扬藏传佛教护国利民思想，进一步牢固树立“五个热爱”观，即：热爱中国共产党、热爱祖国、热爱社会主义制度、热爱人民、热爱自己所信仰的宗教，这就是爱国爱教。我们必须清醒地认识为什么要热爱，热爱的原因何在。毛主席说过：“世上没有无缘无故的爱，也没有无缘无故的恨”。我们热爱党因为党是救星，我们热爱祖国因为祖国是母亲，我们热爱社会主义因为社会主义是唯一的发展之路，我们热爱人民因为人民是靠山，我们热爱宗教因为宗教是我们成佛之路。总而言之，党如救星故爱党，若无救星被人欺。国如慈母故爱国，母爱温馨难比唉。社会主义康庄道，救命之路故爱此，中华复兴引领世界。民如靠山故爱民，好比鱼儿离不开水。佛法为信仰故爱教，菩提发心引正道。

二是“宗教上有造诣”就是要把学习当作食物。毛主席指出“事物总在发展变化，想要自己的思想与新的事物相适应，就要学习”。习近平总书记指出：“全党同志一定要善于学习，提升本领，‘两个一百年’奋斗目标才能实现，中华民族伟大复兴的中国梦才能实现”。佛祖也曾指出：“听讲才是指路明灯”。因此，要牢固树立活到老、学到老的观念，同时，注重知识的全面性，学习政治，学习宗教，学习法律，学习科技，学习历史，学好了知识就有觉悟和水平，有了觉悟和水平就不会走歪路。修行一直在路上，学到了今日不代表学得圆满，而是进一步学习的起点，所以我们要进一步严格要求自己，按照习近平总书记提出的“宗教上有造诣”的标准，静下心来，再接再厉，不放松文化知识的学习。

三是“品德上能服众”就是要把纪律当作保障。毛主席指出：“纪律是执行路线的保障”。习近平总书记指出：“要加强纪律建设，把守纪律讲规矩摆在更加重要的位置。纪律面前一律平等，党内不允许有不受纪律约束的特殊党员。党的纪律是刚性约束，政治纪律更是全党在政治方向、政治立场、政治言论、政治行动方面必须遵守的刚性约束。”佛祖也曾经讲过：“戒律是实现目的的根本保障”。仲顿巴大师也曾讲过：“一切知识的根本在于人道”。我国古代思想家孔子也曾说过“克己复礼”之名言。佛祖首发菩提心，中间积德行善，最后悟道成佛，向弟子传佛法之轮，普度众生，所有佛音惠及之无上戒律是消除孽障，解脱苦难，超凡成佛的根本。按照习近平总书记提出的“品德上能服众”的标准，我们首先做一名遵规守法的模范僧尼，做一名社会主义核心价值观的践行者。同时，我们宗教界要真信真行，牢记“四个珍惜”，即：珍惜自己的佛教、珍惜自己的寺院、珍惜自己的母校、珍惜自己的前途，做任何事考虑任何问题都要三思后行，同时要承担起引人向善、劝人行善的义务。

四是“关键时起作用”就是要把贡献当作目的。毛主席经常赞扬那些勇于奉献、富于牺牲精神的革命者，号召人们向白求恩、张思德、雷锋学习。毛主席所称赞的这种无私奉献精神是毛泽东思想的核心，是古往今来千千万万人为之追求的价值观念，是社会主义精神文明建设所需要大力弘扬的一种可贵精神。习近平总书记的座右铭是：“勿忘人民，甘作奉献，鞠躬尽瘁，奋发有为”。习近平总书记指出：“全国广大共产党员要始终在党爱党、在党为党，心系人民、情系人民，忠诚一辈子，奉献一辈子”。我们宗教界积极响应总书记的号召，把贡献当作目的，当代的贡献极为重要。做贡献首先增强五个认同，既：伟大祖国的认同、中华民族的认同、中华文化的认同、中国共产党的认同、中国特色社会主义的认同。佛教主张“庄严国土，利乐有情”，这完全符合“国家富强，民族振兴，人民幸福”为内容的中华民族伟大复兴中国梦。我们宗教界要把为“中国梦”作贡献放在首要位置，当作一项重要而光荣的历史使命；特别是重大是非面前我们要理直气壮地站在党和人民一边，反对一切敌对势力，维护国家利益。同时要立足为弘扬佛法作贡献。做贡献的内在保障就是要具备“奉献”的精神，佛教“诸善奉行”的佛学思想中“奉献”精神熠熠生辉，“奉献”也是我们宗教界修心、修行、修佛的重要途径。我国在社会主义制度保障下，社会分工明确，各尽其职，在社会主义核心价值观的引导下“奉献”精神蔚然成风，各行各业源源不断涌现出服务于人民、贡献于社会、甘于奉献的楷模。我们宗教界人士也应该勇于担当、乐于奉献，运用所学的知识，支持统战、民宗、寺管会的工作，身体力行、积极参与加强和创新寺庙管理的各个环节，身体力行地引导当地信教群众与人为善、共同维护社会和谐稳定、共同建设自己的寺庙和家乡，珍惜来之不易的美好生活。贡献就是报答，我们宗教界，要感念伟大中国共产党的恩德，知恩图报，从修心修行的角度出发，做到甘于奉献，关爱他人，教化信众，劝人行善，引人向善，利乐有情，造福众生；从传承佛学的角度出发，进一步勤修戒、定、慧，不断提升宗教造诣，共同推动藏传佛教与社会主义社会相适应，让藏传佛教在社会主义社会建设中贡献出更多更大的积极正能量。

（作者：全国政协常委，自治区政协副主席，中国佛教协会副会长，中国佛教协会西藏分会会长，西藏佛学院院长）

（责编： 李元梅）