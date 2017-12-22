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拉萨培训各县（区）市属寺庙工作人员 促十九大民族工作重要论述落地生根

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作者： 刘金鹏发布时间： 2017-12-22 10:23:34来源： 中国西藏新闻网

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培训班开班仪式现场。

本网拉萨12月21日讯（记者 刘金鹏）为切实增强寺庙民族工作人员“四个意识”，提高依法治理民族事务的能力和创建民族团结进步工作的能力，切实做好基层民族工作，21日上午，拉萨市各县（区）、市属寺庙民族工作人员培训班在拉萨开班，全市各县（区）民宗局长、市属寺庙法宣处处长以及各县（区）专职民族工作人员37人参加了培训。

党的十九大把民族工作凝练地写入报告中，指出“全面贯彻党的民族政策，深化民族团结进步教育，筑牢民族团结共同体意识，加强各民族交往、交流、交融，促进各民族像石榴籽一样紧紧抱在一起，共同团结奋斗、共同繁荣发展”的思想论述。此次培训是贯彻党的十九大会议精神的具体举措，也是提高和推进拉萨市基层民族工作的具体体现。培训虽然只有两天时间，但是兼顾了民族理论政策和民族团结创建等业务知识，特别是党的十九大对民族工作的新论断、新要求的解读。

拉萨市政协副主席、民宗局党组书记拉巴顿珠介绍，通过此次培训，希望大家能够进一步明确新时期党中央对民族工作提出的新要求、新任务，结合实际，学有所思、学有所悟、学有所得，努力提高民族工作水平和能力，进一步推进民族团结宣传教育和民族团结创建工作向基层延伸，使十九大关于民族工作的重要论述落地生根。

党的十八大以来，拉萨市民族工作在各级党委、政府的坚强领导下，在基层民族工作者的努力奋斗下，在拉萨市旅游、经商、求学的各族群众相互合作、共同发展，在文化上相互交融、共同进步，各民族之间的亲和力、包容性增强，“三个离不开”思想深入人心，平等团结互助和谐的社会主义民族关系得到进步巩固和发展。

（责编： 李元梅）
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