2017年12月19日，国家宗教局举办官方微信公众号“微言宗教”正式上线发布会暨微信联络员培训班。国家宗教局副局长张彦通、国家宗教局办公室主任陈红星、《中国宗教》杂志社社长刘金光和国家宗教局各司室、各全国性宗教团体的微信联络员以及北大方正公司负责人参加会议。

张彦通在会议上指出，党和国家领导人高度重视新闻舆论宣传工作。习近平总书记在十九大报告中，多次强调加强互联网管理。《中共中央关于认真学习宣传贯彻党的十九大精神的决定》强调，“推动党的十九大精神进网络，要积极开展网络宣传，用好‘两微一端’等新技术新应用，增强网络宣传的实效性和影响力。”这为新时代的媒体宣传工作指明了新方向，提出了新要求，也使我们明确了开展宗教相关的新媒体网络建设的目标，增强了发展新媒体的信心。

就如何把“微言宗教”办得更好，张彦通谈了五点意见：一是要坚持正确的政治方向，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻十九大精神，以新修订《宗教事务条例》为依据，全面贯彻全国宗教工作会议的各项部署，积极做好宗教方面的新闻宣传和舆论引导工作。二是瞄准热点难点，强化正面引导，着重加强解疑释惑，消除误解偏见。三是要讲求喜闻乐见，讲好中国的宗教故事。四是要把握官微特点，突出自身特色；五是加强团队建设，搭建开放合作的平台，利用好各种社会资源办好微信。

培训班中，北大方正公司介绍了“微言宗教”技术开发及功能设置情况，并对微信联络员进行了培训。

“微言宗教”是国家宗教局对外宣传的唯一的基于手机移动端窗口，是宣传、解读国家宗教政策、法律法规的平台，是引领、平衡网络有关宗教舆论导向和回应有关宗教热点问题的平台，是客观介绍宗教知识、弘扬传统文化的平台。经过一段时间的试运营，国家宗教局官方微信公众号“微言宗教”正式全面上线，将在宗教新闻舆论工作中发挥更大的作用。

（张彦通副局长致辞）

（会议现场）

（责编： 李元梅）