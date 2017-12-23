中国藏文化交流团18日在仰光与缅甸高僧委员会成员举行会见（图片来源：国际在线 摄影：涂赟）

参加会见的中国藏文化交流团（图片来源：国际在线 摄影：涂赟）

西藏卓智寺吉仲活佛（右）18日向缅甸高僧委员会成员敬献哈达（图片来源：国际在线 摄影：涂赟）

中国藏学研究中心历史研究所所长张云（左一）、西藏卓智寺吉仲活佛（左二）18日在会见后接受缅甸高僧委员会代表赠送的礼物（图片来源：国际在线 摄影：涂赟）

中国藏文化交流团18日在仰光与缅甸高僧委员会代表进行了会面，双方就宗教文化事宜进行了交流。

中国藏学研究中心历史研究所所长张云在交流会上表示，中缅两国长期友好，两国人民在宗教文化上交流密切。中国国家主席习近平提出的“一带一路”倡议中非常重要的一个方面就是文化交流，期待此次交流能为中缅文化交流，尤其是中缅宗教文化交流做贡献，并欢迎缅甸高僧前往中国各地寺庙参观礼佛。

缅甸高僧团委员会委员巴丹那桑谛玛毕文萨对中国藏文化交流团的到访表示欢迎，并向大家介绍了中缅两国佛教交流、缅甸佛教信众、高僧委员会工作等情况。

交流会上，双方还就宗教信仰自由、政教分离、宗教管理、宗教文物保护、佛教经书整理和佛学人才培养等方面进行了深入交流。

当天上午，包括西藏卓智寺吉仲活佛在内的中国藏文化交流团还走访了缅甸南传佛教国际大学，与大学的高僧们见面并进行了交流。据悉，代表团还将前往内比都与缅甸政府部门交流座谈。

（责编： 李元梅）