为推动民族宗教政策和法律法规更好地贯彻落实，云南省民宗委结合工作实际，围绕“三个聚焦”，强化问题导向，突出重点任务，强化督查落实。

一是聚焦“内核”，解决能力不足问题。将贯彻落实党的民族宗教政策和法律法规纳入党委重要议事日程，年初列出重点任务工作清单，明确重点事项、工作责任和完成时限，将落实任务情况纳入年度省对州（市）“民族团结进步示范区建设目标管理责任制”和对机关处室评选先进的指标。进一步加强监督检查队伍建设，全省有10个州市民宗部门设立监督检查科，其余6个州市设立监督检查岗位，安排专项工作经费，完善机制建设。拓展专兼职队伍力量，积极参加国家民委、省委、省政府举办的督查业务培训班和以会代训、专题讲座等，提升综合素质能力。

二是聚焦“方法”，完善督查工作机制。紧紧围绕习近平总书记考察云南重要讲话精神、贯彻落实中央民族工作会议等，明确督查责任，突出重点任务。不断总结督查调研经验，建立健全工作制度、协调通报制度、效果评估制度等，建立起配合国家民委、省委督查室、省政府督查室联合督查机制，采取综合检查与专项检查、书面督查与考核督查、定期检查与不定期检查、研判督查与执法督查相结合的方式，推进督查工作规范化、科学化、制度化。今年重点对建设“十县百乡千村万户”示范创建工程、兴边富民沿边三年行动计划等6个重点任务开展督查，形成督查专报。

三是聚焦“效果”，推动问题有效落实。开展调研督查敢于碰硬，坚持原则。今年3月，会同省委统战部对州市开展“2016年度统一战线和民族团结进步示范区建设督查考核”，采取开展自查自评、听取工作汇报、查对痕迹档案等方式，将评分结果纳入年度“全省综合考评指标体系”，有力推进“十百千万”示范创建工程成果。配合省政府督查室对“我省深入实施兴边富民工程改善沿边群众生产生活条件三年行动计划（2015—2017年）”进行督查，推动项目落实。截至目前，省级对该项工作投入资金81.6亿元（完成计划124%），改善了沿边群众生产生活条件，增强了群众守土固边的自豪感。

（责编： 李元梅）