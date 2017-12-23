中新社成都12月15日电 (记者 贺劭清)“来自释迦牟尼佛的故乡——尼泊尔国家博物馆馆藏珍品中国首展”15日在成都安仁镇开展，三十件来自尼泊尔国家博物馆的珍贵文物首次与中国民众见面。

12月15日，“来自释迦牟尼佛的故乡——尼泊尔国家博物馆馆藏珍品中国首展”在成都开展，30件来自尼泊尔国家博物馆的珍贵文物首次与中国民众见面。图为来自尼泊尔国家博物馆佛像吸引参观者。张浪 摄

本次展览由中华文化促进会、尼泊尔国家博物馆等主办。为了更好向中国民众展示尼泊尔佛教器物之美，该展览按照三世佛的谱系分为过去、现在、未来、生活四个不同的展区来陈列尼泊尔文物，并详细介绍了尼泊尔的锤揲锻造和“失蜡”铸造工艺。

“这些尼泊尔珍贵文物不仅是第一次来到中国，大部分还是第一次走出国门，我们为此准备了很长时间。”尼泊尔考古局局长巴海什介绍，十九世纪的燃灯佛造像是本次展览最珍贵的文物之一，该燃灯佛造像用布料和装饰物包裹着，可以藏下一个人，让人在宗教游行中模仿燃灯佛。

12月15日，“来自释迦牟尼佛的故乡——尼泊尔国家博物馆馆藏珍品中国首展”在成都开展，30件来自尼泊尔国家博物馆的珍贵文物首次与中国民众见面。图为公元18世纪观音菩萨像吸引参观者。张浪 摄

“尼泊尔和中国是老朋友、好邻居，在五世纪早期，两国的佛教徒和僧侣就往返于喜马拉雅山之间进行文化交流。”尼泊尔驻华公使比诺德指出，由于加德满都和成都缔结了姐妹城市关系并开通了直航，成都安仁又被誉为中国博物馆小镇，所以尼泊尔国家博物馆馆藏珍品中国首展选择在成都安仁举行。

四川省外事侨务办副巡视员何光先介绍，尼泊尔国家博物馆是尼泊尔最老的博物馆，也是尼泊尔古代雕刻、铸造、绘画等艺术荟萃之处，此次尼泊尔国家博物馆馆藏珍品中国首展是一个展示尼泊尔佛教文明和历史文化的窗口，希望通过此次展览促进双方交流合作。

据了解，此次展览将持续至2018年3月15日。(完)

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