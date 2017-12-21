18日，山西晋城警方接到报警求助，一儿童突发急症需紧急就医，执勤民警随即开辟绿色通道，将去往晋城市医院20多分钟的路程缩短到9分钟。

当天上午10点多，晋城市交警支队直属三大队的民警正在路口执勤时，接到了一辆面包车驾驶员的求助。

晋城市公安局交警支队直属三大队四中队民警李云辉说，当时车上四个人，孩子的父亲，孩子，爷爷和他妈妈，孩子不停地抽抽，他妈妈也是一直哭。

晋城市公安局交警支队直属三大队四中队民警李德坤说，正在往市医院送的途中，并且孩子伴有那种抽搐的现象，甚至还带有口吐白沫，那会儿觉得十分危急

考虑到医院地处闹市区，车辆较多，路况复杂，民警当即向指挥中心汇报情况。指挥中心立即协调沿途民警开辟绿色通道。

晋城市公安局交警支队直属三大队四中队副中队韩宇说，咱交警支队的对讲机里面叫的，一大队各岗点二大队岗点，注意，咱们护送病人，这个警车为多少多少号警车，你们在沿路一定要给他们开启绿色通道，帮助他们进行一下交通管控

很快，护送孩子的车辆就抵达医院，医院门前的活动隔离护栏也被提前打开，民警和孩子家人一路小跑，把孩子抬进了医院。至此，原本20多分钟的车程只花了9分多钟。

记者了解到，这名孩子在晋城市人民医院经过紧急治疗后，目前已经转到郑州市继续接受治疗。