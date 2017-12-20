在航母工程现场，主题教育学习是常态。

张 拓摄

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这是世界上最庞大、最复杂、威力最强的武器系统之一，这是举国关注、世界瞩目的大国重器。国产航母工程，从零起步，自力更生，挑战何其艰巨？

如何汇智聚力，排除万难，出色完成任务？中船重工的法宝是：设立航母工程现场指挥部党委，创造了“技术创新”“巨大系统工程管理”和“团结协作、军民融合”三个典范。

11月的大连，寒气袭人。甲板上，北风似刀，旌旗猎猎。

我国首艘国产航母的机库里，一场特别的党的十九大精神宣讲会正在进行。说它特别，不仅在于地点特别，还因为举办方是一个特别的党组织——航母工程现场指挥部党委（简称“航母党委”）。

“创设航母党委，是我们在党中央精神指引下，从航母工程特点、难点出发，探索的一项党建重大创新。”刚刚结束十九大精神宣讲、一身工装检查航母工程进展的中国船舶重工集团公司（简称中船重工）党组主要负责人满怀信心，“有了更实、更强、更细的党建支撑，我们无惧前行道路上的任何艰难险阻，定将不负党中央嘱托，出色完成首艘国产航母工程光荣使命！”

党建，国产航母“看不见的龙骨”

步入作业区，“集中精力、周密组织、精心操作、精益求精”的大红横幅煞是打眼。航母建造者们每天上下班从此经过，总会驻足看上几眼。

一阶，一阶，又一阶……沿着临时搭建的简易台阶盘旋而上，登上首艘国产航母宽阔的甲板时，后背已经微微出汗。向上十层、向下十层，虽然仍在紧张施工中，但迎风矗立的国产航母，高耸挺拔，雄姿尽展。

大国重器，往往也意味着建造之难。

从“量”上看，国产航母工程是一个巨系统工程，其设计工作量相当于10艘导弹驱逐舰，工程总量相当于建造15艘30万吨级的超大型油轮。由于全凭自主研制建造，设计量、工程量极重，风险点也极多。

从“人”上看，每天上舰的工程人员超过3000人，最多时高达5000人，涉及的单位超过500家，除了大船集团，非军央企、地方国企和民营企业的比例高达77.4％，协调工作量巨大，技术攻关、工程施工任务极重。

面对如此复杂的巨系统工程，面对如此众多的施工人员，怎样才能心往一处想、劲往一处使？除了行政指挥、合同约束、制度管理外，更需要思想的引领，才能真正把参研参试人员拧成一股绳。

“要造一艘船，必须先打好这艘船的龙骨。如果把整个国产航母工程比作一艘船，那它必须有一根能承得起重量、保得住强度的超级‘龙骨’。这根龙骨，就是党建。”中船重工党组主要负责人打了个形象的比方，“搞好国产航母这样复杂、艰巨的巨系统工程，只有依靠党组织才能真正起到作用，必须抓住‘强化项目党建’这个牛鼻子，把国企党建优势转化为项目攻坚克难的强大动力和坚强保障。创设航母党委，就成为我们的必然选择。”

“把党组织建在航母工程项目上，就是要用一面党旗、一本党章，把工程现场广大党员组织起来，团结带领工程现场广大参研参试人员，形成更强大的凝聚力和战斗力。”航母党委书记、大船集团党委主要负责人感言，“成立航母党委，正是破解党建难题，把党建落实到国家重大工程上的一次探索。”

2017年4月25日，中国首艘国产航母下水前一天，航母党委正式成立。

一面党旗、一本党章，凝聚五湖四海党员

早在国产航母前，中船重工就探索过把党组织建在重大工程项目上，2011年“辽宁舰”试航前曾成立临时党委。但由于临时党委当时仅在“辽宁舰”首航试验前成立且仅由大船集团人员组成，没有扩展到其他参研参试单位，党组织和党员的作用发挥存在一定局限，临时党委的影响力也有限。

这一次，要在国产航母工程设立党组织，实现全体参建党员全覆盖，并开展有力的党建工作，就必须进行更全面的制度、路径和方法创新。为此，中船重工党组大胆探索，从顶层设计上突破固有格局，实现了基层党建的“三个创新”。

制度创新——跨地区跨行业跨企业性质组建党组织。

航母党委设在航母建造及试验现场，党委成员由各主要参研参试单位的党员领导组成。航母党委吸纳了来自全国各地参研参试的中央企业、地方国有企业和民营企业党员，目前管理党员人数达1101名。特别是，航母党委摸清了参与施工建造的外协队伍党员数量，梳理外协党员的党组织关系，将有条件的外协单位党组织纳入基层党建管理体系当中，指导他们开展党建工作。

路径创新——把支部建在系统或功能上。

在航母工程现场，一个引人注目的标志是，各大系统、各道工序和各个关键岗位上都设有党支部或党小组，并根据工程进展动态调整，确保在关键工序有党小组把关、关键岗位有党员值。随着工序的推进，进场党支部的数量从最初成立时的14个增至目前30个。“三会一课”、中心组学习、考核评价……在航母党委的推动下，各党支部、党小组的相关制度一个不落，组织生活严肃而规范。

方法创新——抓党建从工作出发，抓工作从党建入手。

找出28个大的风险点、有针对性地提出了168条解决措施，航母党委一成立，便朝着工程项目要害处发力。事实上，在工程现场，党的建设与工程建设有机融合、相互促进的场景比比皆是：“保系泊、保航海、保交船、创一流军品工程”，“三保创一流”主题实践活动深入开展；“亮身份、树形象、当先锋、作表率”，党员承诺践诺活动如火如荼；赴革命圣地延安开展党性教育，把“延安精神”融入航母工程建设中……一系列透着航母特色的党建活动，把最优秀的党员、最强的战斗集体配置到系泊试验一线，使每一个试验项目都有党员发挥标杆作用。如今，103个“共产党员工程”渐次结项，127个“党员示范岗”熠熠生辉。

党建引领，让航母工程团队爆发最强战力

每天清晨，大船集团三区码头，1000多名党员都会在胸口佩戴一枚印有航母图案的特制党徽，上甲板、下舱室，开始一天紧张的工作。

“每天佩戴党徽上舰已经是一种习惯，这会时刻提醒自己的第一身份：共产党员。”甲板上寒风刺骨，但狭小舱室内，50多摄氏度的作业温度却是常态，军工二部工程科党支部书记李小刚汗如雨下，手上的活却一刻未停。

偌大的航母，无数颗铆钉。而一个个党员，如同硕大甲板上的一颗颗铆钉，拼接起一块块坚固的甲板，爆发出惊人的战力。

今年4月的一个深夜，军品二部工程科党支部党员周峰，仍在同航母工程各区域负责人商讨出坞准备事宜。按要求，从船坞注水的那一刻起，一直到靠泊码头后的12小时，需对船上1500多个检查点进行不间断巡查。为此，周峰领着200多人的检查小组，分兵把守，愣是四天四夜没下船。与此同时，另一道重要工序也在动力系统负责人、党员任焕带领下紧锣密鼓地开展。由于工序的特殊性，只能在晚上进行，常常是“披着星星上舰，迎着朝阳下船”。“大坞下，风大、地儿小，胖子都挤不进去，一个人坚持不了2小时。”提起那段“魔鬼岁月”，任焕直言“很值很骄傲”。4月26日，中国自行研制的首艘航母提前顺利下水。举国欢庆之时，他们只是匆匆扒了几口盒饭，便继续上岗。

事实上，在航母工程现场，大量的工位都是24小时全天候作业，换人不换岗。艉部十大铸件，焊接要求极高，必须一次成功。在只能容纳一人的狭小空间内，温度高达50多摄氏度，需要连续作业。军工部项目组第一党支部精心挑选培训了50多名精英焊工组成突击队，24小时倒班作业。最终，艉部十大铸件顺利地一次安装到位。

刘建军和宋振国，人称“海尔兄弟”——同年出生、同年毕业、进了同一个单位。从国产航母建造的第一天起，他俩就一直轮流铆在工程现场，3000多个舱室，俩人全跑遍，大大小小问题，解决了1800多条。为确保始终有一人在现场，他们甚至立下君子协定——“错峰生娃”。“明年一定要带老婆出去休假！”这样的话，俩人说了5年，但一次也没兑现。

“每一次抬头仰望党旗映照下的航母，我们都强烈地感到：没有国之安，哪有民之乐？赶上新时代，有幸参与航母工程，是作为一名党员的荣光。”与“海尔兄弟”一个支部的80后党员李良才，道出了大家的心声。

同样是80后党员，任悦来自一家民营高科技企业，也是现场为数不多的女性。航母党委成立后，她被纳入电装党支部。“身在民企，能登上航母，一辈子可能就这么一次机会。”任悦说，“在这里，没有人会计较、推诿，老党员们用行动给我上了最珍贵的党课。”航母工程现场，像任悦这样的民营企业党员，还有180名。

党员就是榜样，航母的党旗分外红。信念的感召、思想的升华，让一大批有志青年纷纷递交入党申请书，以至“一额难求”。以军品二部工程科为例，每年具备发展党员条件的生产骨干多达20余人，工程科党支部去年“不得不”只发展3名党员。

下水、系泊、航海、交船，随着国产航母建设走向深入，舰上将迎来新的施工建造高峰。

“党的十九大对基层组织建设提出的新要求，为我们继续破解航母工程难题指明了方向。”中船重工党组主要负责人表示：“我们将在航母工程全线掀起学习贯彻落实党的十九大精神热潮，不折不扣贯彻落实习近平总书记对我们作出的重要批示精神，以更强党建激发最高战力，助力中国航母实现从‘用起来’‘造起来’到‘强起来’的跨越。”

（中船重工报崔歌参与报道）