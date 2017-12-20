在广西北部湾港的码头，随处可见一派繁忙的景象，一艘艘前往东盟国家的货轮正在装载货物。这是广西着力构建“四维支撑、四沿联动”国际国内开放发展新格局的缩影。近年来，广西以中新互联互通南向通道建设为抓手，重点打通出海、出边两条主干线，全力构建面向东盟的国际陆海贸易新通道，打造西南中南地区开放发展新支点，形成“一带一路”有机衔接的重要门户。

从“通起来”到“联起来”

北部湾港至香港“天天班”航线开行、“北部湾港—印度/中东”远洋航线首航、“北部湾港—新加坡”天天班公共航线启动……近两个月来，北部湾港远洋固定航线的空白被填补，南向通道得以有效延伸，中国西南内陆到全世界的通道被打通，物流时间、成本大幅降低。

长期处于交通“神经末梢”，广西这些年加快补齐交通运力短板，重点打造贯通南北的海铁联运国际贸易物流主干线，巩固提升连通中南半岛的跨境公路运输线，着力解决物流效率低、物流成本高等问题。几年间，广西高速公路总里程达4600多公里，高速铁路里程达1812公里，位居全国前列，形成“东进、西联、北通、南达”的高铁路网，不仅与4个邻省实现高铁直通，还与16个省会城市实现动车当日到达，陆上大通道建设日益完善。

“打造国际大通道，东南西北各个方向要‘通起来’，海陆边江空各类交通网络也要‘联起来’。”广西壮族自治区党委常委、自治区常务副主席蓝天立说。目前，广西在飞航线264条，基本实现东盟国家主要城市全覆盖，形成面向东盟的空中国际大通道。广西北部湾港与7个东盟国家的47个港口建立海上运输往来，定期集装箱外贸班轮航线达29条，年货物吞吐能力超过2亿吨，形成内陆腹地走向东南亚、印度洋、太平洋、地中海等地的海上大通道。

从“提速度”到“提质量”

“以前报关遇上车多，排不上队，经常要从白天等到晚上七八点才能走。”在中越友谊关报关大厅，货运司机丁守波说，每当水果交易旺季，报关效率低时常导致生鲜果蔬变质，“现在，不仅报关手续简化了，时间也大大缩短了。”党的十九大召开后的一个月，广西凭祥海关就将出口货物通关时间压缩至0.37小时，进口货物通关时间压缩至0.9小时，是历年来月度进口通关时间最小值。“目前，凭祥海关开启水果绿色通道，当天进出关的水果当天放行。”凭祥海关通关管理科科长何建光补充说。

提速度更要提质量。借助南向通道建设，广西海关对在北部湾4个港口之间通过穿梭巴士驳运的集装箱货物，准许其在北部湾区域内任一监管码头作业区办理通关手续，办理结果实现“同城互认”，使得港口集装箱通关时间缩短1至3天。广西还加强与东盟国家海关通关便利化合作，打造贸易便利化升级版。

“为了让南向陆路通道更快捷通畅，凭祥海关正进一步优化税收征管方式，改进修撤单、退补税等影响通关时间的薄弱环节，大力压缩通关时间。”广西凭祥综合保税区管委会副主任朱厚岩表示，党的十九大报告指出要推动形成全面开放新格局，综合保税区也正规划实施友谊关口岸扩容提量工程，与越南协商进一步拓宽货运专用通道、推进“两国一检”通关模式等。

从“一方利”到“多方赢”

近日，满载甘肃物产的兰州至广西北部湾港国际冷链测试班列首次开行。不到4天，班列便到达北部湾港钦州港，再通过海运出口至泰国、缅甸等东盟国家。

这个班列的开行是广西积极与重庆、贵州、甘肃以及新加坡等开展合作取得的成果之一。目前，重庆、广西、贵州、甘肃四省（区、市）共建南向通道已进入机制化合作阶段。“南向通道是开放性通道，欢迎沿线更多中西部省区参与，实现共赢。”广西商务厅副厅长谭秀洪表示，未来还会积极协商推动中南半岛越南、老挝、柬埔寨等国以及海上印尼、菲律宾、文莱等国参与。

借力南向通道建设，广西进一步筑牢开放平台，积极与其他省区市加快重点开放合作园区的改革与建设。粤桂（贵港）热电循环经济产业园成为两广产业合作新平台，贺州—肇庆粤桂产业合作示范区务实推进，百色—文山跨省经济合作园开园运营，河池—黔东南州合作园区加快建设。

此外，广西还在打造多渠道宽领域开放合作平台，推进国际产能合作。截至目前，广西已成功举办14届中国—东盟博览会和商务与投资峰会，参与的跨境园区已覆盖东盟8国。中马钦州产业园等重大园区产业融合稳步推进，与新加坡、马来西亚等东盟国家在机电产品、高新技术产品等方面的产业合作不断深化，进一步推动中国—东盟合作关系升级。