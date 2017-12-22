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温室“触网” 手机“种田”

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作者： 伏润之发布时间： 2017-12-22 11:14:15来源： 甘肃日报

　　“党的十九大报告提出实施乡村振兴战略，将‘产业兴旺’放在首位，这说明发展产业仍然是振兴农村的重要手段。”采访武威市凉州区下双镇镇长程祥山时，他深有体会地说。

　　如何把产业发展好？在程祥山看来，运用好农业科技创新手段十分重要。“我们主推的10米跨度日光温室，具有墙体厚保温强、棚体高采光好等优点。”程祥山介绍，这几年，下双镇大力发展具有科技含量的日光温室，走出了一条新路子。“以50米长日光温室为例，比普通日光温室有效种植面积增加约100平方米，增产3000公斤左右，增收1.2万元左右。”他举例道。

　　据了解，在现有日光温室园区内，下双镇不断加强农业技术创新，提高科技成果转化利用。目前，园区内已全部安装了自动卷帘机，部分大棚内安装了温度、湿度、二氧化碳、光照强度等传感器，把自动卷帘机控制、传感器数据等通过无线传输技术嵌入到智慧农业云平台，实现全程自动化控制，农户可以通过手机随时随地查看棚内作物生长状况，进行卷帘、浇水、施肥等农事操作，提高了农业生产效率。

　　截至目前，下双镇累计建成设施农牧业12911亩，户均4.6亩，下双日光温室产业园区建成日光温室1952座、4533亩，园区年生产蔬菜产品3.2万吨，年生产总值达1.28亿元以上，纯收入达9000万元以上，人均设施蔬菜纯收入2.76万元。

　　“事实证明，我们的路子走对了。”程祥山表示，下双镇要以十九大精神为指引，促进十九大精神在农村落地生根、开花结果，让科技成果更好地服务农村、农业发展，让更多贫困群众通过产业发展脱贫致富。

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