据中国之声《新闻和报纸摘要》报道，地处莫干山脚下、人口不足2万的浙江省德清县洛舍镇，加快传统产业改造升级，从“木业重镇”转型为“钢琴之乡”。如今小镇90多家钢琴企业年产钢琴超过5万架，中国产的每八台钢琴中就有一台产自这里。农民造钢琴，质量、销量究竟怎么样？

要说洛舍农民造钢琴的历史，还得和回溯到上个世纪八十年代。三十多年前，洛舍的农民们觉得钢琴也就是一个“能发出声音的大木头盒子”，于是他们从上海钢琴厂请来技术师傅。乡镇企业竟然从国有企业挖专家，在这样颇有时代特征的戏剧性开端下，洛舍镇的钢琴制造业逐渐做大。如今，在乐韵钢琴厂的老板娘金文英的展厅里，最贵的一架钢琴，已经可以卖到135万元。

洛舍的钢琴制造之路前几年也遇到过发展“瓶颈”——没有规模化生产、没有过硬的质量、没有叫得响的品牌，只能赚取同行业最微薄的利润。面对困境，敢想敢干的洛舍人，主动寻求突破——他们从奥地利引进品牌，从韩国请来调音师，主攻高端市场。在钢琴产业发展同时，传统的木业产业也随之发展，两大产业之间形成良性互补。

就在金文英接待大学生的同时，洛舍东衡村总支书记章顺龙，正在一片工地前陪着洛舍镇镇长唐捷商讨钢琴小镇的规划。

章顺龙：我们到浙江音乐学院去过了，把我们的钢琴小镇规划拿过去看了，看了之后，觉得规划做的还是不够精细。

洛舍钢琴企业大多规模不大，为解决当地小微企业用地难题，“中国钢琴小镇”项目正在规划并开工建设。中国特色社会主义进入新时代，洛舍人有什么新目标？他们的回答是，从“中国钢琴第一村”到“中国钢琴文化第一村”！