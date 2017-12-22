“当年陈毅元帅到农场时，就走到田间地头跟我们打招呼，叮嘱我们要注意身体，那真是个好领导啊。谭冠三将军更是经常会到农场来视察，还亲自带领我们开荒种地，特别关心战士和群众。”

——八一农场原十八军退休干部 王学贵

那棵记忆中的苹果树

在八一农场工作人员的带领下，我们来到了位于拉萨西郊的西藏职业技术学院。走到施工繁忙的操场上，工作人员告诉我们，这里就是从前的八一农场苹果园，而园中最有名的就是那棵由陈毅元帅亲手种下的苹果树。

时光倒回到56年前，1956年4月，时任国务院副总理的陈毅受命作为中央代表团团长率队800余人抵达拉萨，参观了正在建设中的八一农场。在这里，陈毅元帅亲手把从北京带来的苹果树苗栽进土里，并对帮他挖土的一位藏族青年说：“希望它活一万年。”而这个苹果园也被陈毅元帅命名为“扎西果园”。

“我栽第一株，你栽第二株，他栽第三株

大家共栽七百八十株

树树成活，八百成林，绿化全藏此其初

扎西果园作试点，树人树木永不枯。”

陈毅元帅当年应邀写下的这首诗朴实无华，却道出了人们建设西藏的强大决心。8年后陈毅元帅种下的那棵苹果树开始结果，红彤彤的苹果将人们喜悦的脸庞映衬得越加夺目，而这棵光荣的苹果树也被尊称为“红元帅苹果树”。

如今，红元帅苹果树的种子在高原大地遍地生根，并结出了累累硕果，而它自己连同那一大片苹果树都已不复存在。站在崭新的绿茵操场边上，想象着那一片曾经繁茂的苹果树。蓝天白云下，遥望着山上雄伟壮丽的哲蚌寺，空气中仿佛都弥漫着苹果花的淡淡清香。

化作春泥更护花

在八一农场的历史上还有一位将军是无论如何不能遗忘的。他就是当年的十八军政委，开国中将谭冠三。

作为八一农场的创始人，谭冠三身先士卒，开荒种地挖水渠，带领战士和民工建设农场。他经常对战士们说，在世界屋脊风雪高原搞生产，撒下的不仅是粮食的种子，还是希望的种子，团结的种子。为了解决西藏官兵维生素严重不足的问题，谭冠三在增加蔬菜品种的同时，萌发了在西藏种果树的想法，他先在自己家的小院里做实验，然后才在八一农场大规模开垦果园。因此，在西藏，人们总喜欢把苹果叫做“将军红”和“谭苹果”。

1985年12月，84岁的谭冠三在临终前提出的唯一要求，就是把他的骨灰埋在西藏。他一再叮嘱夫人李光明，不要给组织添麻烦，就埋在八一农场的苹果园里。他说：“就让我化作肥料，最后再为西藏人民作点贡献。”遵照谭冠三将军生前的遗愿，其子谭戎生护送父亲的骨灰到拉萨，安放在八一农场的苹果园里。

尽管苹果园已经消失，然而谭将军化作春泥更护花的美好愿望并没有随之终结。如今，西藏各地遍开苹果花，“将军红”早已走出八一农场，为西藏人民所熟悉并喜爱。

在西藏职业技术学院操场边，谭冠三将军之墓矗立在深远的天空下越发庄严肃穆，刚刚修建起来的谭冠三纪念馆也即将投入使用，谭冠三将军的事迹必将一代一代流传下去，激励着后人奋发图强。

亲切容颜印心上

在八一农场原十八军退休干部王学贵老人的家中，他和妻子白吉，还有八一农场退休职工央金老人共同回忆着陈毅元帅和谭冠三将军在农场时的情景。

当年陈毅元帅栽种那棵苹果树的时候，三位老人都不在现场，也只有王学贵老人对陈毅元帅视察农场时的情景还留有些许印象。“当年陈毅元帅到农场时，就走到田间地头跟我们打招呼，握着战士的手叮嘱我们要注意身体，那真是个好领导啊。”

而说到谭冠三将军，三位老人就打开了话匣子。王学贵老人眯着眼睛回忆道：“谭冠三将军经常会到农场视察，还和我们一起劳动，总是跟我们说‘同志们辛苦了’，还和农场的领导一起开会，研究农场的发展规划。他和农场的战士、群众关系都很好，特别关心我们。”白吉老人说她只是站在一边远远地看着谭冠三将军，就知道他的个子不太高，但是人长得很精神，对人和蔼可亲，让她总是能感到一种父亲般的温暖。“谭冠三将军那真是好啊。”刚一开口，央金老人就竖起大拇指，“他经常会到农场鼓励我们这些藏族民工要趁年轻时多学习，也不给我们讲什么大道理，就告诉我们学习知识对自己有用，我一直都记着他说的这句话。”

忆往昔，将帅们的亲切容颜又重新浮现在这些老人们的脑海中。在八一农场，从来不缺乏这样的温暖，也正是这些温暖才将开垦建设农场的人们凝聚在一起，而农场的记忆早已溶解在他们的血液中，永生难忘。

（责编： 李元梅）