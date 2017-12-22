“我相信在党中央和自治区党委政府、拉萨市委市政府的正确领导下，在拉萨市八一农场和农场职工的共同努力下，我们农场的明天会更加美好。”

——现任八一农场党委书记 、副场长 索朗次仁

从1985年与内地农垦企业同步改革，到1992年改革终于见到成效。这8年时间，既是中国改革开放的缩影，也在昭示着中国未来的改革路径。从“部省共管”的计划经济体制向市场经济主导的现代企业制度迈进，政企分开，社企分离，大开大合中又保持了平稳过渡，在“机遇胜于能力，节奏优于速度，利益先于分歧”的改革经验中，八一农场的改革引人思索。

时代的变迁促使了改革的发生

60多年前，张国华和谭冠三将军率领十八军全体官兵，经过千辛万苦，胜利进驻拉萨。进藏部队遵照毛泽东主席“进军西藏、不吃地方、屯恳戎边、寓兵于民”的教导，十八军全体官兵还没来得及拂去远征的尘沙，便立刻投入到开荒生产中。

这，就是拉萨八一农场最初的故事！

1952年，八一农场成立，从此掀开了一段传奇的篇章。部队在拉萨的西郊买下一块地，这里一半是沙、一半是荆棘，没有房子和帐篷，就用树枝搭起草棚或挖地窝子住，甚至开垦用的铁锹和十字镐也是从印度进口的。建场当年，部队种植的蔬菜就获得了丰收，为解放军进驻拉萨、解除噶厦政府对解放军的基本物质封锁提供了坚实的物质保障。

建场后，农场干部职工发扬自力更生、艰苦奋斗的精神，使农场的发展每天都有一个新变化，有力地保障了部队供给，为稳定当地粮食供给状况做出了重要贡献。

随着时代的变迁，1978年，部队将农场转交给农垦局，现任八一农场党委书记、副场长索朗次仁书记认为，这种转变使农场的管理、特别是对领导班子的管理得到了极大加强。而对普通农场职工来说，由一名军人变成一名工人，很多职工并没有感觉到不适应。据当年的职工王学贵老人回忆，当年部队将农场转给地方的时候，所有官兵的思想并没有出现大的波动，王学贵老人说：“生在八一，死在八一，除此而外，没什么是不能接受的。”

上世纪70年代末到80年代中期，由于计划经济体制的影响，农场的发展陷入了停顿，出现了亏损情况。据现在还健在的索朗边青老人回忆，当时农场很多职工每天从早干到晚，活干的多，但工资低，生活比较困难，有些职工的思想也出现了懈怠，整个农场像是突然停摆一样，情况很不好。

这种情况一直持续到1985年，农场进行了大规模改革，实行土地承包，打破了“大锅饭”制度。

此时，整个华夏大地正吹着改革开放的春风，内地的农垦企业也不约而同地开始了大刀阔斧的改革。在市委、市政府的正确领导下，农场深刻理解改革开放这一大政策的精髓，以建立现代企业制度为目标，强化农场管理，精简冗余人员，深入开展农场的改革自救。

不经历风雨怎能见彩虹

“不经历风雨，怎能见彩虹”，如果没有当年的农恳改革，就不会有今天八一农场的兴旺发达。

据农场的老员工回忆，随着土地经营性改革开始，农场的土地和产业交到干部职工手中后，整个农场的生产经营面貌发生了极大的变化：以前是给国家干，挣死工资，现在是给自己干，干的多就能多吃饭，干的少就吃不上饭，全场职工的生产积极性空前高涨。

当然，在改革的初期，农场也遇到了一些困难。据索朗边青老人回忆，在开始改革的1985年到1992年的这8年间，农场虽然开始了改革，但全场职工的生活条件非但没有得到改善，反而更加困难了一些。当时边青老人承包了场里的大卡车搞货运。虽然挣的多了，但因为每年要上交给农场一些承包费用，一年算下来反而少了一些。

像边青老人这种经历的员工，农场还有很多。但他们没有抱怨，没有伤心，以一个老革命家的奉献精神坚定的支持着农场的改革，即使再苦再累，生活再怎么艰难，也没有一位员工要求农场停止改革。因为这场改革，给当时的拉萨市带来极为显著的变化，拉萨市民突然发现，饭桌上的青菜多了，在市场上能买到的各种农副产品也越来越丰富，人民群众的生活条件有了明显的改善。看着人民群众的生活水平上了一个台阶，农场职工吃一点苦，又算得了什么呢？

到了1992年，农场的改革终于见到了成效，特别是几次西藏工作座谈会的召开，在拉萨市委、市政府的正确领导和江苏农垦集团有限公司的大力援助下，农场职工充分发扬老西藏精神和“八一精神”，整个农场发生了翻天覆地的变化，各项事业都得到了长足发展，农场的农业和经济发展都得到了明显改善，生产水平也有了显著提高。特别是第三产业，如养殖、食用油生产和其他经济作物，更是从无到有，并逐步形成规模，农场职工生活水平得到不断提高，呈现出一派欣欣向荣的景象。

现任八一农场党委书记、副场长索朗次仁告诉记者，未来，农场将以种植业和养殖业为重点，在蔡公堂分场和大佛岛分场经营现代化农场。同时与有实力的企业合作，将农场的种植业和养殖业推向全国。

六十年奋斗，六十年的风雨征程。八一农场每前进一步，都浸透着创业者、改革者和建设者的心血，如今，八一农场已经成为拉萨市不可或缺的粮食生产基地，仅去年，农场就实现销售收入2329.22万元；职工平均收入2.8万元。在西藏自治区范围内，可以说八一农场已经步入了小康社会。

（责编： 李元梅）