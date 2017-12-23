西藏被誉为是“植物的王国”，据说藏域拥有植物五千多种，药用植物达一千多种，藏地的百姓把这些与自己朝夕相处的植物称为“敏梅朵”（藏语：药花）、“敏芭”（藏语：药柏），得天独厚的资源使得“藏香”在西藏馥郁的山水间吐芳纳翠了。

1678年，西藏雅砻洛扎地区格巴大掘藏师与优格仓家族先祖结成法缘，并首创“优·敏芭”藏香，为百姓祛病渡厄。历经300余年的发展历程，优·敏芭藏香的第九代传人龙日江措花了十余年时间为藏香正名，并将其作为藏民族的文化传承来供养着···

优格仓家族与藏香的缘起

优格仓家族原本是居于西藏山南洛扎县的一个信奉宁玛派的家族，祖上世代担任着当地“拉杰”（藏医）的职务，为了济世治病优格仓家的先辈们和格巴大掘藏师结成法缘，精心研究配制成“优·敏芭”。随后的百年间，优格仓家族先祖努力精进，建立生产体系，发明特殊工具与制作方法，并完善了古法古技，“优·敏芭”藏香作为民间藏香的代表，逐渐成为雪域百姓日常朝佛及保健防疫与协助治病的用香。

此时，藏传佛教格鲁派已发展到鼎盛时期，并向卫藏各地迅速传播，信奉宁玛派的优格仓家族不愿改宗，辗转到了多康（安多和康区），后在阿哇定居下来，并将 “优·敏芭”藏香制作工艺世代传承下来，继续为当地的藏族群众治病祛灾。

爷爷旦增说，做藏香是件功德无量的事

制作藏香的原料除了基本的藏地柏树外，还需要添加藏红花、小杜娟、甘松……，爷爷从小就将这些祖传的秘制方法细心讲给他听，并且带着他到附近的山头采药，“那时候，我在不知不觉中跟着爷爷学了好多知识。到13岁的时候，我已经能够辨认出30多种药材了。”，龙日江措说。

爷爷旦增是附近有名的老藏医，经常给邻里村民看病，制作藏香自然成为爷爷经常要干的事，江措回忆说，爷爷总把每一种药材的功效和作用讲给他听，总说这些都是要传给他的。

“爷爷是一个很好的藏医，且虔敬信佛，给我说，藏香不仅供佛，也是作为藏医必备的药品，坚持做藏香，是一件供佛济世功德无量的事”

龙日江措从小跟着爷爷一起长大，看爷爷一个人完成藏香制作的全过程。种种细节，他都铭记在心。那悠悠的清香，深深地印在江措的记忆中，如今这味道又潜藏在优格仓家族秘制的藏香中。江措说：“闻到它，就会想到爷爷。”

为藏香正名：什么是真正的藏香

2002年，龙日江措和家里的人商量，想用优格仓家族的名号推广藏香，将家族祖传的“优·敏芭”藏香推向市场。家人都很担心，怕他搞砸了,坏了家族的名声，但龙日江措坚持要这样做。此时，在他心里有一股劲憋着难受，那就是要为藏香正名。

龙日江措自17岁只身来到拉萨到此时已经20年了，20年里做旅游生意的江措，经常看到游客们把拉萨市面上销售的印度香和尼泊尔香当做藏香买回家。而外地的游客们在那种芳香浓郁到刺鼻的香气里，又不住地向更多的人介绍说，这是西藏的藏香。

龙日江措说，我是做藏香家族出身的，自然很清楚真正的藏香原料都是高原野生动植物，以及一些药材，是一种自然植物本身散发的香气，并且是有治病和保健防疫作用的。为什么我们守着这么好的东西，却不为外人了解？

人一辈子总要做一点有意义的事，而此时在他看来，将真正的藏香做出来，将古老的藏香推向现代市场才是最有意义的事，让越来越多的人了解真正的藏香到底是什么样的。

为此，龙日江措从创立“优·敏芭”起，就开始奔走在西藏各地，专门收集研制各地藏香秘方，有些花钱买，有些是当地人倾囊相赠，说希望把老祖宗留下来的东西帮着传承下去。江措说，目前流散在西藏各地的制香配方至少有上百种，他的目标就是把这些配方全部收集起来，通过“优·敏芭”这个品牌，让越来越多的人了解真正的藏香到底是什么样的。

不要完全当成生意，也不要当成一件普通事

经过四年的寻访与努力，2006年龙日江措的第一个“优·敏芭”藏香专卖店在拉萨大昭寺附近开业了，也是从此后开始，越老越多的游人通过“优·敏芭”开始慢慢认识了真正的藏香。紧接着，在台湾、北京、成都、广州等地陆续有了“优·敏芭”藏香的加盟专卖店···

起初家人的担心全部消解了，龙日江措通过自己的努力和不服输劲不仅没丢掉家族名声，而且在继承优格仓传统工艺的基础上，搜寻到西藏各地数百种藏香制作工艺，将“优·敏芭”这个民族品牌打的更加响亮，引得全国各地的加盟商纷至沓来。

龙日江措为藏香正了名，也使得他的藏香生意越做越红火，但遇到每个加盟商，他的第一句话是：必须开“优·敏芭”专门店，不在地摊摆卖。

“越是发展好，我就越是小心，藏香作为一个民族品牌，其实是藏民族历辈民间艺人和藏医家们集体智慧的一种文化的呈现，我有责任保护好它，这不仅是生意，更是呈现给世人的藏族民间文化。”，龙日江措说，不要把做藏香完全当成是生意，也不要当成是一件普通的事。

这是因为藏香工艺原理出自藏医的熏疗法，藏香是多种名贵中草药，按比例物理混合配制而成，极具药用价值，所以制作藏香也相当于做一种藏药，是和人体紧密相关，半分马虎不得，同时能将老祖宗留下来的好东西传承下去就更有意义；但既然将“优·敏芭”推向市场，就又不得不按市场的要求去做，江措解释说。

藏香，是民间文化也是民族的财富

为了将优格仓藏香及西藏各地藏香的制作技艺传承下去，龙日江措在拉萨达孜工业园区的厂房里招收了60余名工人，他希望工人们在工作时能学到一些制作藏香的工艺，成为西藏藏香的继承人。同时，他还规划着在厂区内建一个藏香博物馆，把这里建成藏香基地。

记者在厂房看到，院子里摆放着正在晾晒的藏香和香砖，空气中弥漫着藏香的淡淡清香。工人们把混着各种香料的柏木泥放入由牛角特制的工具中，全神贯注，左手握住牛角，用右手的大拇指挤压木泥，木泥就沿着牛角另一端的小孔被挤出来。柔软的木泥在他灵巧而有力的手指间变成一根根笔直的黑色线条。这一根根黑色线条经晒干扎捆后，就成了一把把的藏香。

龙日江措告诉记者，这是藏香传统的制作工艺，虽然我们引进了现代化的机器，但只在粉磨、搅拌的时候用，而祖传的制作方法绝不敢丢掉，现在“优·敏芭”的加工分为半手工半机器和纯手工两种。

当谈到“优·敏芭”的传承时，龙日江措表示，并不一定非要传给自己的儿子，在学徒中只要谁学得好，谁有志于做藏香，谁就有资格继承。“这是我们民族的财富，如果别人比你发扬得好，就应该感谢别人帮你将如此美好的东西继承并传播开来；传承藏香制作工艺，更是传承一种藏区土生土长的民间文化，那更是功德无量”，江措说，我们有义务守住民族的根。

（责编： 李元梅）