曾几何时，拉萨市民一直把现在的布达拉宫广场称之为“文化宫”，那时在他们心中“文化宫”指的不仅仅是广场上的劳动人民文化宫，还包括整个布达拉宫广场，足见当时的“文化宫”对拉萨市民产生的影响及自身的魅力。

随着布达拉宫广场的不断扩建与发展，如今，当年的“文化宫”早已不复存在。现在的布达拉宫广场不仅面积比以前更大，而且景色也更加迷人，区、市的一些重要活动仪式都在这里举行。唯独遗憾的是，随着城市快速的发展与改造，我们许多当年快乐记忆的痕迹，现在已经越来越少。

今天我们一起追寻记忆，试着从点滴的回忆之中，重新修复和重现我们当年的往事。从记忆的对比中，再一次认识和感受布宫广场华丽的转身……

艰苦岁月里的快乐记忆

“当时文化宫里放电影时票价算是便宜，但是我们家里穷，只能从垃圾堆里捡还没有完全被撕角的电影票！”今年50岁的卓玛将回忆定格在上世纪80年代。

从卓玛出生到上世纪90年代末期，她一直生活在布达拉宫下的雪城。1997年雪城居民开始搬迁到布宫后的雪新村，现在的雪城已经成为旅游文化景点，没有一家住户。从当年的雪城，只要过一条马路便是“文化宫”，像卓玛这样曾经住在雪城的人来讲，“文化宫”就算她不进去，也会路过好几回。“当年我们家里孩子多，生活条件非常艰辛。母亲每天都要去工地干活，父亲常年出差打工，所以家里的孩子们都要忙着家里的活，有的去捡柴，有的去打水，全家人都很忙。”卓玛回忆起自己当年的生活，眼中闪现出一种艰辛的记忆。

因为每天都要忙着家务活，卓玛基本上没有什么娱乐生活，有时路过“文化宫”，看到别人去看电影或游玩，她心里充满了羡慕。卓玛说：“当时虽然我们家条件比较差，但是心里从来没有失落过，有时捡柴路过‘文化宫’的时候，我非常羡慕那些从‘文化宫’里进进出出的人，看到他们开心的笑脸，我的心里也为他们感到高兴。”当年生活再艰辛困苦，卓玛都不曾失落，但是现在回想起来，她心里还是对当年的那种生活状态感到一丝伤感。

能到“文化宫”看一场电影，哪怕到门口闲逛看看热闹，对于卓玛来讲也是一件非常开心的事情。但是，因为生活艰辛不得不忙碌的她很少有闲暇时间，最简单的心愿对她来讲也是很难实现。“其实我也在‘文化宫’里看过几场电影。”卓玛开始讲述自己有趣的“文化宫观影记”。

当时“文化宫”里放电影时，票价并不是很贵，但是对于卓玛来讲，因为自己家里经济条件不好，实在是一票难求。稍微有点空闲时，卓玛就和小伙伴去“文化宫”附近玩耍。当时看电影的人很多，而检票的人只有几个，检票通过检票员就会撕掉票角扔到垃圾中，卓玛和伙伴就在垃圾中找比较齐全的票，有的时候真的能找到没有完全被撕角的电影票！找到这样还能用的票是卓玛最开心的，她把电影票再重新修补一下，然后很容易就能通过检票，进去看新奇的电影。。

现在卓玛家的经济条件有了很大的改变，生活水平已经有了很大的提高，现在的她也基本上很少到电影院观看电影。“文化宫”早已不存在，在卓玛的眼中广场中央显得有些空旷，曾经的记忆似乎找不到踪迹。“文化宫'只是我人生记忆中的一个片段，那时生活艰苦但心情很是愉悦。就像‘文化宫’已经不在，同样许多东西都已经成为过去，同样曾经的那种对快乐满足的心态，好像也已经很少了”卓玛意味深长地说。

拉萨80后青年最快乐的童年记忆

已经长大成人的丹增依然记得童年最幸福的事就是到“文化宫”游玩。

丹增和其他拉萨市民一样，他所说的“文化宫”已经包括布达拉宫广场。“以前广场上吃喝玩乐样样齐全，我最喜欢去的就是到广场开‘小车’和‘坦克’。”直到上世纪90年代末期，布宫广场依然热闹非凡，购物、游玩、吃饭都可以在那里解决，不仅是当时小孩子们最喜欢去玩的地方，而且也是本地市民重要的购物场所之一。

回忆着当年广场上游玩时的快乐，丹增深情地说：“除了快乐的记忆，让我最难忘的还有和父亲一起的温馨回忆。我的父亲是个非常严肃的人，直到现在我们之间沟通并不是很多。当年带我到广场游玩的大都是我的父亲。父亲当年是一位司机，常常都出差外地跑旅游，因为他在家很少，所以只要他有空就会带我去玩，我们去得最多的地方就是‘文化宫’。”

广场上的游乐场可以说是所有80后拉萨人最快乐的记忆，虽然他们都已经长大成人，但是那些童年时在广场上的片段，仍然滋润着他们最快乐的记忆。

载歌载舞

共舞新生活

现在的布达拉宫广场已经发生了很大的改变，草地树木点缀在广场的左右，成为人们休闲散步的好去处，广场中央空旷巨大的场地更是拉萨重要活动举行的场所。

每到夜幕降临，布宫广场上遍地都是市民和游客的身影。扩建后的广场让本身就很雄伟的布达拉宫更显壮观，市民和游客们在这里可以欣赏到最美丽直观的布达拉宫夜景。夜晚的布宫广场，绝不比白天冷清，反而更加热闹。最近每天下午8点左右，在布宫广场上都会有市民来跳幸福拉萨规范舞，老老少少共舞新生活，这又成为了布宫广场上又一道美丽的人文风景。

随着时代的发展，社会的进步，我们生活的城市也在不断地变化，对于拉萨市民来讲更是能感同身受。当年布宫广场上的“文化宫”、游乐场、购物场所等等都已经不在，但是，它却已经成为了我们最难忘又朦胧的城市记忆……

（责编： 李元梅）