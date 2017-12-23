平措站在自家的房顶上便可以看到远处的布达拉宫。

布达拉宫是拉萨城市中心最高的建筑，站在拉萨的周边不经意间一抬头便可以欣赏到它的容颜，次角林就是南郊凝望布达拉宫最好的落脚点。放羊的平措是生活在次角林村的村民，每天站在山坡上看看远处的布达拉宫是他生活的一部分。年少时，平措对布达拉宫的认知并不多，随着年龄的增长，平措对布达拉宫的感情越来越深。

牛羊做伴的幸福时光

37岁的平措是生活在次角林村的一位普通村民，站在山坡上放牧几乎成为他年少时生活的全部，十几年的放牧生涯让他练就了一种豁达、豪放的性格。

清晨，当第一缕明媚的阳光照耀在平措家的窗前时，他便起身拿起皮鞭，吹着口哨，赶着他的牛羊，来到次角林村的山头上享受一天的快乐时光。中午时分，在太阳的照射下，平措静静地躺在草地上，望着远处的布达拉宫，畅想着未来的美好生活。

说起以牛羊为伴的日子，平措对往事的回忆倒带至1989年。当时年仅14岁的平措和其他孩子一样，放弃了读书的机会，选择在山上放牧。看着成群的牛羊围在他身边安静地吃草，他的嘴角露出淡淡的微笑。

布达拉宫带给平措别样心情

次角林的山头上没有供人玩耍的娱乐设施，在放牧的同时，躺在山坡上唱唱歌、看看远处的布达拉宫是平措生活中的一部分。

年少时，朴实的平措对布达拉宫并没有太多的认知，“远处看布达拉宫比较小，近处看布达拉宫比较大”是他对布达拉宫的直白感受。随着年龄的增长，平措对布达拉宫的感受也在一天天地发生着变化。

闲暇之余，平措会走出次角林，骑上自己的摩托车去拉萨城转转，在微风中感受着自己的快乐心情。平措还记得有一次，自己骑着摩托车经过布达拉宫的门口，望着那 “远在天边，近在眼前”的宫殿，不禁停住了行走的脚步。他抑制不住内心的激动，登上了布达拉宫的楼顶，指着远处的山头跟身边的人说：“那里就是次角林，那栋房子就是我的家！”

对布达拉宫的独特情感

2002年，平措一改往日的生活状态，摇身变成了次角林村二组的组长，在政府领导的带领下，次角林村的村民过上了不同往日的幸福生活。虽然平措现在的生活状况相比以前有了很大的改善，但是在他的内心深处一直怀念曾经放牧的那段日子。

平措现在的工作特别忙，没有时间照顾那些羊群，除了在他的老房子里圈养着十几头牛以外，其余的羊群全部被卖掉了。虽然平措现在的生活状态跟以前完全不同，但是他对布达拉宫的情谊却不曾改变过。

傍晚时分，平措独自来到自己家的房顶上，在静谧的夜光中，欣赏着灯光下的布达拉宫，此时此刻的美景是平措小时候未曾见到的。工作环境的改变，使得曾经放牧的平措不能像往常一样静静地躺在草地上欣赏布达拉宫的全景，夜晚的观赏算是对自己内心情感的一种补偿。

依旧需要布达拉宫的陪伴

不管是站在次角林的山头还是平措的家中，平措每天都可以看到布达拉宫的容颜。工作不顺、心情烦闷之时，平措会跑到离布达拉宫最近的山头诉说自己的心事，此时的布达拉宫俨然成为一位忠实的听众，耐心地倾听他诉说种种苦闷。

在布达拉宫的陪伴下，平措度过了将近40年的光阴，在平措的心中，布达拉宫俨然成为一位慈祥的母亲，细心地呵护着生活在这里的人们。每天看一眼布达拉宫已经成为平措日常生活中必不可少的一部分，在他的精神世界里布达拉宫的陪伴是他追求美好生活的信念。

1994年，布达拉宫被列为世界文化遗产。当来自各个国家的游客慕名来到拉萨观看布达拉宫时，平措心中的自豪感油然而生，幸福的微笑也始终挂在他的脸庞。

■采访手记

南郊的次角林是一个充满古朴气息的小村落，当我们沿着弯弯曲曲的山路赶到目的地时，车窗上的尘土已经挡住了我们的视线。其实，从报社出发的时候，我就在心里嘀咕，“站在次角林的山头真的能看见布达拉宫吗？”当我打开车门的那一刻，我相信了，远远望去，这座充满神秘感的“艺术殿堂”完全呈现在我的眼前，红色和白色的宫殿在阳光的照射下熠熠生辉。此时，我已经说不出我内心洋溢着的是惊异还是兴奋，只觉得一切都恍如梦境。

放羊的平措现在是次角林村二组的组长，第一次见到他时，他右手拿着图纸，左手拿着电话，此时的形象与我想象中的完全不同。平措现在的工作特别忙，在我们等待了2个多小时之后，才得以坐下来好好地聊一聊。

平措是一个非常健谈的人，豪放的性格中透露着一种幽默感，或许这种豁达开朗的人生态度与他十几年的放牧生涯有着密不可分的联系。回忆起年少时以牛羊做伴的日子，平措的眼神中总会闪烁着一种兴奋的光芒，那种自由自在的生活状态是一辈子都不会忘却的。

在平措的引领下，我们来到他家的房顶上，在一片广阔的视野中，远处的布达拉宫就像一颗闪耀的明星吸引着我们的目光。我喜欢这里，喜欢这个远离尘嚣又不被打扰的地方。微风吹过，坐在平措家的房顶上喝一壶甜茶，望着远处的布达拉宫诉说一下自己的心情，何尝不是一种净化心灵的选择呢？

（文/图 实习记者 王菲 次仁玉珍）

（责编： 李元梅）