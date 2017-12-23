新华社拉萨2月2日电（赵思思）藏族作家阿来在《尘埃落定》中写道“西藏是一个形容词。”对绝大多数内地人来说，西藏的确如此——神秘古老、令人心驰神往。如今，在这里，有一群“80后”的藏漂，他们背井离乡，不远万里来此生活或工作，寻找心中的“西藏梦”。

“如果没去过西藏，我的生活也许不是现在的模样！”来自广州的女孩吕晓雯的“西藏梦”就像一个传奇。

2011年暑假，还在念书的吕晓雯怀揣1300块钱，攥着一张硬座火车票进藏了。短短40天的旅行，让她结识了不少热情的藏族朋友，心里装满归属感。“西藏旖旎的高原风光震撼了我，藏民族的宗教文化更令我恋恋不舍。”她说。

2012年大学毕业，吕晓雯毅然回到魂牵梦萦的拉萨，决心在这里“扎根驻营”。在家人的大力支持下，她在拉萨纳金路开了一家家庭驿馆，还邀请藏族朋友帮忙取了一个好听的店名——“邦迦美朵”，藏语意为生长在悬崖上的花朵。

“如今我的家庭驿馆生意一天比一天红火，每天接待来自天南海北的驴友，与他们分享关于西藏的故事，这是我最快乐的事。”吕晓雯说，她并不奢求有多大成就，在西藏，享受温暖的阳光，品味芳香的甜茶，畅游藏文化海洋，足矣！

近年来，拉萨成为许多内地年轻人心中的梦想之城。在拉萨城关区北京东路的“BOOK说”咖啡馆里，25岁的成都青年陈韬正悠闲地享受着日光浴，身边一杯卡布奇诺浓香阵阵。大学毕业后，陈韬在上海工作了半年，厌倦了钢筋水泥筑就的“枷锁”，心里总有一个念头在环绕：寻找心灵的释放！

2012年底，陈韬入藏。在拉萨，圣洁的蓝天白云、热情善良的藏族同胞、安静祥和的生活氛围，成为他追寻“西藏梦”的莫大动力。如今他已在拉萨生活了一年多，经营着一家咖啡馆。

“西藏梦”对于他来说，并不是那么遥不可及。“生意不忙的时候，我喜欢和来自全国各地的朋友聊天。我享受在拉萨生活的每一天，那种无限自在、轻松的感觉，让我无法割舍。”陈韬笑着说，都说拉萨是幸福感最高的城市，的确如此。

“与藏族朋友交流汉藏文化，与内地游客畅谈未来的梦想，一切随心而发，释放感情不必顾虑太多。在这里，生活不再枯燥，精神生活也更丰盈！”他说。

拉萨的夜，总是姗姗来迟。夕阳西下，华灯初上，年轻的人们步履匆匆，好似追寻着各自的“西藏梦”。

（责编： 李元梅）