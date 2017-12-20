由自治区烹饪餐饮饭店业协会、西藏商报、西藏协合车业有限公司联合推出的2017·拉萨火锅节依旧热辣进行中，12月18日，品鉴团来到了位于扎基中路和娘热北路交叉口（金马一号斜对面）的蓉城故事。

2017·拉萨火锅节正在进行中，感谢西藏藏缘青稞科技有限公司提供的世博版青稞酒、拉萨金本上工贸有限责任公司提供的藏百草植物饮品，以及来自泰国原装进口的卡拉宝维生素饮料。同时，感谢土蕃故里、圣美家超市、百威啤酒、国窖1573白酒、芝华士洋酒、王老吉饮料、昆仑山矿泉水、剑南醇白酒、小郎酒、云南柔红红酒对本次活动提供的酒水支持。

环境优雅 菜品丰富味道赞

位于扎基中路和娘热北路交叉口（金马一号斜对面）的蓉城故事是一家以川味火锅为主打的火锅店。该店占地1200平方米，可容纳近400人同时就餐，店内设有包间10个，还有靠窗的卡座以及大厅就餐区。走进店里，瞬间就被其别致的环境所吸引，大红灯笼高高挂、灰色的砖块墙面、木质桌椅，大厅中央还有一座弯拱的石桥，环境优雅、气派，与“蓉城故事”这个店名相得益彰，颇有年代感。

作为一家川味火锅，蓉城故事自然少不了极具特色的牛油锅，麻辣兼具，喜欢重口味的朋友一定不可错过。除了主打的牛油火锅，番茄锅、菌汤锅等也是店里的特色汤锅，注重养生的朋友不妨一试。除了特色汤锅，蓉城故事的招牌菜也是极为丰富。麻辣牛肉是该店的主打招牌菜，经过秘制腌制的牛肉再配上特色汤锅的涮煮，味道堪称一绝。极品牛黄喉、猪黄喉、极品鸭肠、鹅肠、大刀鲜毛肚等都是由内地空运而来；现切牦牛肉、牦牛头肉等都是在当地取材，选用上好的牦牛肉。蓉城故事的菜品非常丰富，海鲜水产、山珍菌类、荤菜、素材应有尽有，菜品新鲜可见，不仅如此，菜量也十分足。既然是川味火锅，四川的小吃当然少不了。金银馒头、红糖糍粑、红糖锅盔等，光看着就让人垂涎欲滴，味道口感更是绝佳。

正宗川味 团友们吃得很开心

随着品鉴团成员的陆续到来，服务员将菜品也端了上来。招牌特色菜、海鲜、荤菜、素菜摆满了一桌子。大家都满心欢喜地为这些美味又好看的菜品拍照，完成这项仪式后，看着翻滚的汤锅，团友们纷纷将自己面前的菜品下锅。最先下锅的都是肉类，毛肚、极品牛肉、羊肉卷、五花肉、鸭肠等在锅里翻滚着，趁着食物还未熟，大家举杯同庆，感谢本届火锅节，感谢这次的相遇，同时也感谢蓉城故事为大家提供的霸王餐。

“熟了，可以吃啦。”随着张大姐的一声令下，大家全员开动，毫无拘谨，毕竟美食当前，还是吃最重要。满满一锅的食物，就这样被大家瓜分了，吃完荤菜后，各种菌类以及宽粉、豆皮等也排着队下到了锅里。间隙，大家纷纷谈论着本次的火锅品鉴之旅。“很感谢这次的品鉴活动，不然我竟还不知道在我家附近有这么正宗的川味火锅。菜量也很足，环境也很特别。下次一定要带朋友来蓉城故事。这顿霸王餐很值啊。”王先生高兴地说道。

吃完所有菜品后，服务员贴心地问大家，是否还需要加菜时，成员们纷纷摇头。最后服务员端来了水果，大家十分感谢。在挥手道别中，本次的蓉城故事品鉴之旅告一段落。

（责编： 李文治）