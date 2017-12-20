由自治区烹饪餐饮饭店业协会、西藏商报、西藏协合车业有限公司联合推出的2017·拉萨火锅节品鉴活动正在举行。12月15日，品鉴团成员走进位于祥云广场2楼的大队长主题火锅，开启了新一轮的品鉴之旅。

2017·拉萨火锅节正在进行中，感谢西藏藏缘青稞科技有限公司提供的世博版青稞酒、拉萨金本上工贸有限责任公司提供的藏百草植物饮品，以及来自泰国原装进口的卡拉宝维生素饮料。同时，感谢土蕃故里、圣美家超市、百威啤酒、国窖1573白酒、芝华士洋酒、王老吉饮料、昆仑山矿泉水、剑南醇白酒、小郎酒、云南柔红红酒对本次活动提供的酒水支持。

专属红色时代印记

大队长主题火锅位于民族北路与北京中路交会处的祥云广场2楼，占地2400平方米，可容纳612人同时就餐，是一家因红色文化主题与优质服务而闻名的火锅店。

在重庆火锅界，“大队长”是一个响亮的名字，更是时代的印记。穿着绿军装、戴着红袖章的服务员以一种穿越时空的亲切感，喊出“同志你好，欢迎下乡”这样的专属于大队长火锅的迎宾语，引领着品鉴团走进大队长主题火锅店。随处可见的毛主席语录、五角星、老照片、高板凳以及红色题材墙绘……独具匠心的红色文化装修风格让人仿佛又回到了那个热血激情的年代。穿过走廊，墙壁上荡气回肠的向前进手势，彰显出了属于那个年代独有的红色岁月印记。这里将经理称为大队长，服务员称为社员，书记桌的客人称为首长，将顾客称为同志，别具一格的红色语言风格，成为店内一大特色。在这里，你可以一边品尝鲜香麻辣的主题火锅，一边欣赏革命红色舞蹈，感悟过去和现在奋斗进取拼搏的精神，领略传播四海的红色文化。

改善伙食的好地方

除了独特的装修风格以及大队长的专属语言文化，丰富多样、创新性强、特点突出的菜品，也是大队长广受欢迎的重要原因之一。

同志们坐下没多久，菜品就上齐了，社员依次介绍了桌上的特色菜品。看着如此丰富的菜品，大家纷纷拿出手机，对着菜品拍了起来。拍照仪式结束后，便迫不及待地开涮了。知青滑肉、书记毛肚、村长鸭肠、大队长石磨豆花……众多菜品不仅能从名称上勾起人们无限的革命情结，吃起来也是相当的原汁原味。

吃火锅自然少不了酒水饮料，本次品鉴团成员饮用的是西藏藏缘青稞科技有限公司提供的世博版青稞酒、拉萨金本上工贸有限责任公司提供的藏百草植物饮品。

“我第一次来，满墙的革命标语涂鸦，还有红色文化壁画都让我觉得很新奇，真切感受到了生活发生的巨大变化，体会到了红色精神，确实很有红色怀旧文化氛围。也非常感谢西藏商报主办的这次活动，认识了很多新朋友，以后有机会我会再来这里改善伙食的！”品鉴团成员张女士说道。

品鉴中，成员们都为这次既能感受红色革命情结又能愉快享受美味的火锅之旅点赞。在这里，你可以一边听着红色歌曲，一边品着地道的重庆火锅，相信你一定会被这种穿越时光的感觉所吸引。心动不如行动，快来领略大队长火锅带给你与众不同的火锅精神吧！

（责编： 李文治）