随着元旦、春节、藏历新年的临近，冲赛康批发市场也迎来了一年之中最繁忙的时候。川流不息的人群，此起彼伏的吆喝声，好不热闹。据冲赛康批发市场负责人尼玛欧珠介绍，三大节日临近，来自那曲、阿里、日喀则等地的农牧民也来到冲赛康提前批发各种商品。目前，这里平均每天有近万人来批发购买商品。

10大区域上万种商品 满足消费者各类需求

每日早上，从北京东路冲赛康批发市场附近路过，都会看到很多推着小推车、手中拎着大包小包的批发商进进出出。“一年一度的农闲时节到了，来自西藏各地的农牧民开始来拉萨大量采购货物。”冲赛康批发市场保安旺堆说。他在冲赛康批发市场当保安已经15年了，每年到农闲时节，来这里采购年货的农牧民非常多。

据尼玛欧珠介绍，冲赛康批发市场是1991年成立的。该市场附近的夏萨苏巷、其米夏巷、吉日一巷，以及冲赛康巷，均是以冲赛康批发市场为中心发散的商业区。每条巷内的经营范围各有不同：冲赛康巷主要出售炊具及厨房用品，夏萨苏巷出售藏式日用品及杂品，其米夏巷出售衣服鞋帽，吉日一巷出售肉类及干杂。冲赛康批发市场属于综合性批发市场，共三层，建筑面积约9000多平方米，主要面向农牧民群众。

目前，冲赛康批发市场共分为10大区域，一楼是食品区、二楼是百货区、三楼是服装区。在冲赛康批发市场不仅有新鲜的蔬菜、新疆的干果、各种小食品、西藏产的酥油等，而且还有衣服、鞋帽、化妆品、小型电器等，有上万种商品，能满足消费者各类需求。

创造良好购物环境 加大安保消防力度

“三大节日临近，前来批发商品的农牧民群众逐渐增多，平均每日人流量达到了上万人。预计到明年1月中旬，将是采购商品的高峰期，往年这里日均人流量最高达到过2万人左右。”尼玛欧珠说，冲赛康批发市场80%以上的商品来自义乌。在这里，批发商品的大部分商户来自浙江、甘肃、河南等地，很多商户都是这里的老商户，有的已经待了十几年、二十几年。

目前，冲赛康批发市场共有1000多个摊位，900多家商户。

冬季来临，进入农闲时节。近日，日喀则的达娃一家来到了拉萨，他们目前住在拉萨的亲戚家。“趁着农闲时节，我和家人来到冲赛康批发市场购买新年期间要用的东西。等东西采购齐全后，我们就回老家日喀则了。”达娃说。像达娃一样前来采购商品的农牧民还有很多，他们穿梭在每一层的摊位通道中，选购自己喜欢的商品。

“目前，冲赛康批发市场二楼百货区和三楼服装区的生意比较好。等到明年1月中旬，一楼食品区的生意也会好起来。”尼玛欧珠说，目前，冲赛康批发市场每日营业额达到2000万元左右，到藏历新年前夕，这里商户的生意可能会更好。

在元旦、藏历新年、春节临近之际，为了保障冲赛康批发市场各大商户和消费者的合法利益，冲赛康批发市场内安装了很多监控设备，共配有15名保安，每个楼层5名。同时，该市场联合城关区消防部门，对该市场内的每一位工作人员进行消防知识培训，定期进行消防演练，并与市场内的每一家商户签订消防安全责任书，确保冲赛康批发市场冬季消防安全，给大家营造一个良好的购物环境。

（责编： 李文治）