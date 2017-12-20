昨日下午，拉萨市新闻办举行新闻发布会，介绍了拉萨市净土健康产业标准化体系建设工作取得的阶段性成果。拉萨市副市长方桂林担任发言人，拉萨市质监局党组书记、局长次仁卓嘎、中国标准化研究院高新所副所长王志强出席新闻发布会并回答记者提问。

近两年来，拉萨市委、市政府坚持问题导向，针对净土健康产业发展中存在的问题，注重在标准、质量以及品牌打造上下功夫，助推产业的发展。通过实施“拉萨净土健康产业标准体系”建设项目，推动拉萨特色产业规范发展、规模生产、提档升级，实现从“产品”到“品牌”的转变，助推产业龙头企业拓展区内外市场，引导西藏企业主导和参与国家标准、行业标准的制定，掌握行业话语权。截至目前，通过项目实施，完成了净土健康藏鸡、藏香、天然饮用水、奶牛、藜米、藏毯六大产业的标准体系建设；国家标准、地方标准的研制工作也取得重大突破；团体标准、企业标准建设进展顺利；标准的贯彻工作有序推进；解决了部分产业发展遇到的急需解决的问题；尝试组织“拉萨标准”走出去。

拉萨市质监局党组书记、局长次仁卓嘎表示，在国家标准研制工作中，最大的突破便是“藏香国家标准”通过国家标准化管理委员会初审并正式立项，这是西藏第一个由西藏提出并主导制定的国家标准。

“‘藏香国家标准’的立项、制定对于藏香产业的发展以及全区的标准化工作的推动都具有重要的意义。首先，本标准的研制能够为全国范围内的藏香行业研发、生产、检测、销售提供重要的技术依据。引导生产经营者提供符合一定文化价值和技术标准的藏香产品，从而保护藏香的文化价值和品牌价值。也将为藏香旅游资源的合理开发和旅游市场的规范发展提供一定的技术保障。同时，“藏香国家标准”的制定对推进西藏标准化工作具有重要的先导和引领作用，实现了西藏自主制定国家标准零的突破。”中国标准化研究院高新所副所长王志强说。

就如同本次新闻发布会的内容一般，拉萨市净土健康产业标准化体系目前所取得的阶段性成果非常显著，也为今后拉萨市净土健康产业标准化工作指明了方向。

拉萨市副市长方桂林指出，接下来一定要着力抓好标准体系的贯彻实施和持续改进工作，加快行业协会的建设，发挥行业协会的引领作用，加快标准的贯彻落实。同时，抓好关键标准的研制工作，如“藏香国家标准”，探索西藏地区主导制定国家标准工作机制和国家标准申报立项、研究制定的“拉萨模式”。

方桂林强调，还将抓好标准基础的夯实工作以及标准文化的培育工作。探索建立拉萨标准化工作智库，探索建设“拉萨市净土健康产业质量标准信息服务平台”，收集相关标准信息，建立净土健康产业质量标准动态信息库。

（责编： 李文治）