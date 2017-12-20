经过1个多月的跟踪摸排，日前，自治区公安边防总队侦查支队普兰站破获了一起重大跨境走私案，查获野生灵芝800多斤，抓获违法嫌疑人3名。

严打非法走私活动 边防官兵寒夜布控

阿里地区普兰县是我国与尼泊尔、印度两国开展经济、文化交流的边陲重镇。虽然雪域高原已进入寒冬时节，但中尼贸易往来依然频繁，在普兰辖区400余公里的边境线上，遍布着各种通外山口和小道，会发生走私和非法出入境活动。

冬日的夜晚，尼泊尔胡姆拉县天色朦胧，寒气逼人。在一间废弃房屋里，两名尼泊尔人P和M正在密谋如何逃避中国边防官兵的查控，把他们近几个月来筹资120万尼币购买的野生灵芝走私到中国境内出售。为顺利将野生灵芝悄无声息地走私到中国境内，M将普兰经商的同乡人士的中国电话卡偷偷托人转交给P，并在普兰边贸市场寻找货车为其运输走私物品。

与此同时，身处尼泊尔一侧的P也没闲着，他在尼泊尔胡姆拉县雇人将野生灵芝背运到普兰与尼泊尔交接处，准备走私到中国境内。

天网恢恢，疏而不漏，两人万万没想到，在中国境内等待他们的不是倒卖珍贵药材获取高额利润后的喜悦，而是一道道严密的关卡和法律的制裁。

自治区公安边防总队侦查支队普兰站在获取走私车辆即将入境的情报线索后，第一时间组织召开案情分析会，进行周密部署安排，组织人员提前前往可能存在走私隐患的山口和小道进行实地检查。不久，边防官兵再次接到可靠线索，一辆车牌号为藏F·Axxxx的可疑车辆预计会在次日凌晨走私药材入境。根据这一线索，普兰站一边向上级进行汇报，一边紧急部署，安排4名精锐骨干于当晚前往入境地蹲点布控。

为确保万无一失，午夜时分，普兰站再次组织5名边防官兵携带武器装备，作为第二抓捕分队在沿途路段布控。

查获野生灵芝17袋 重量达407.95公斤

时间一点一点流逝，距离线人提供的时间越来越近，却没有任何的可疑车辆和人员进入边防官兵的视野。寒风萧瑟，普兰夜晚的气温骤降至零下五六摄氏度，为避免暴露，蹲点布控的边防官兵不敢发出大的声响，只能相互靠在一起取暖。当日凌晨3时许，远处突然出现了一束强烈的灯光，一辆红色大货车渐渐进入大家的视线，带队领导一声令下，第一抓捕组按照预案计划，如离弦之箭迅速移至路中央，将货车拦下，上前盘问、搜查。随后，一名边防战士大喊道：“找到了，找到了。”

经过认真检查和仔细盘问，边防官兵于当日凌晨3时28分，在嫌疑人乘坐的车号牌为藏F·Axxxx的红色大货车上查获野生灵芝17袋，后经称重达407.95公斤，现场抓获嫌疑人两名。

边防官兵将嫌疑人及车辆、走私物资运送回单位后，立即召开专题会议，挑选业务能力强的官兵对两名违法嫌疑人展开突击审讯。经审讯，得知还有另一名与此案有关联的嫌疑人已到达普兰县，普兰站立即展开部署，将另一名涉案主要嫌疑人抓获。至此，经过近1个多月跟踪摸排，9个小时的蹲点侦控，查获走私珍贵药材800多斤的重大跨境走私案宣告终结。

据悉，自治区公安边防总队侦查支队普兰站官兵在十九大安保期间，还查获了另一起珍稀野生动物制品走私案，缴获虎骨30余斤。（胡俊浩 何宇恒 张展健 韩海兰）

（责编： 李文治）