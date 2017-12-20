随着天气越来越冷，热腾腾的火锅受到大家青睐。据了解，常见火锅类别有羊肉火锅、川味火锅、蔬菜火锅、药膳火锅、海鲜火锅、山珍菌火锅……在冬季吃火锅是一件很享受的事情，不仅暖和而且美味。拉萨现在的火锅店不少，并且火锅种类也五花八门，但是经常吃火锅的你知道这些火锅都有哪些滋补作用吗？

乌鸡药膳锅

冬季许多人喜欢吃火锅，一个是因为暖和美味，还有一个就是因为火锅的锅底也大有讲究，不少锅底对于冬季滋补也有一定的好处，就拿比较常见的乌鸡药膳火锅来说，其中除了对女性比较好的乌鸡之外，还添加了一部分中药材，让养生与美味完美结合。

冬季天气比较寒冷，吃火锅的人会很多，现在很多人都讲求饮食方面的保健，所以在兼顾健康和美味的同时，有些火锅店推出了乌鸡药膳锅底，这款锅底是不加红油的，除了乌鸡还添加了当归和党参等，与传统的红油锅底相比，乌鸡药膳锅底味道更加鲜美，同时也有养颜和滋补的作用，对于不喜欢吃红油锅的顾客来说是个很好的选择。

阜康医院中医内科主任史仕理认为：“乌鸡的营养价值比较高，有一定的养颜作用，而当归也是食疗中比较常用的一种中药材，当归性温，味甘辛，归心、肝、脾经，有补血的功效，对于气血虚的人来说是有好处的，平时在饮食中也很常用，有保健作用。而党参也是属于补益的中药材，具有补中益气、健脾益肺的功效。”

菌汤火锅

而除了搭配补益中药材的药膳锅之外，还有一种使用纯天然食材的菌汤锅在冬季也是备受人们的青睐，众所周知，食用菌具有丰富的营养价值，在冬季来一个热腾腾的菌汤火锅不仅暖和而且滋补。

宽窄巷子火锅店工作人员赵红艳解释说：“食用菌一直是比较受欢迎的天然食材，原因就在于食用菌丰富的营养价值。食用菌的种类有很多，有双孢菇、鸡腿菇、猴头菇、牛肝菌等等，因为种类不同，所以味道也各有特色。食用菌含有较多的蛋白质、碳水化合物、维生素等，还有微量元素和矿物质，常吃不仅可以有助于美容养颜，有益气、强身、祛病、通经、益寿等功能，而且还能够提高人体的免疫力，降血压降血脂，在冬季吃尤其好。”另外，有些火锅店还根据本地特色推出了虫草鸭多菌汤锅底，让消费者在享受美味的同时，更是能够兼顾养生保健，吃出健康来。

可见，现代人的饮食消费观念已经不仅仅是停留在美味的基础上，更是追求健康饮食，美味的火锅在食用菌的帮助下兼顾了保健的要求，让食客们既享受了美味，又收获了健康。

鱼火锅

鱼火锅是比较常见的，也是大家很喜欢吃的一款火锅，在涮菜之前先美美地享受一下鱼的鲜香，不仅饱了口福，还有益于健康，那么到底鱼火锅对我们的健康有着什么样的影响呢？

小编了解到，鱼类的蛋白质含量是非常高的，蛋白质是人体必需的一种营养素，对于人体的各种生命活动起着很重要的作用，而摄入的蛋白质在体内经过消化被水解成氨基酸吸收后，会重新合成人体所需蛋白质。人们之所以认为吃鱼有益健康，主要是因为鱼类的蛋白质中含有人体所需的多种胺基酸，且鱼类的蛋白质比较容易吸收，因此是很好的食材。但是要注意，蛋白质补充过度也会影响健康，引发一些健康问题，因此建议在吃鱼火锅时，适量就好。

冬季气温低，很多人在感受饮食温暖的同时也希望能够兼顾养生，小编建议食客可以选择吃乌鱼，乌鱼不仅富含蛋白质、维生素，而且乌鱼有补脾利水、清热祛风、补肝益肾等作用，把乌鱼下入火锅中味道也很鲜美，是养生鱼火锅的不错选择。

（责编： 李文治）