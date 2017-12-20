中国西藏网讯 12月19日下午，拉萨市政府新闻办公室组织召开拉萨市净土健康产业标准化体系建设新闻发布会，介绍拉萨市净土健康产业标准化体系建设工作取得的阶段性成果。

新闻发言人拉萨市政府副市长方桂林介绍，在西藏自治区质监局的大力支持下，在拉萨市质监局的精心组织下，江苏援藏指挥部提供全额资金支持，并委请江苏省标准化研究院围绕拉萨净土健康产业九大类产品进行标准化体系建设，通过两年多的艰苦努力，如今拉萨市顺利完成了藏鸡、藏香、天然饮用水、奶牛、藏毯、藜米等六大净土健康产业标准体系建设。特别是《藏香》国家标准通过国家标准化管理委员会初审并正式立项，这是西藏自治区历史上第一个由西藏自己提出并主导制定的国家标准。

据了解，近几年，拉萨市在做大做强净土健康产业过程中，面临净土健康产品标准匮乏、产业标准体系缺失、不同批次产品质量不稳定、产品质量特征指标不明显、产品出现只能做礼品展品不能规模化生产等问题，产品的品种、品质、品牌跟不上，产业徘徊在低端化、低质化发展阶段，面临陷入“低端陷阱”的风险。标准成为制约拉萨净土健康产业做大做强的主要瓶颈之一，实现“标准突破”成为当务之急。

方桂林表示，通过实施拉萨净土健康产业标准体系建设项目，可推动拉萨特色产业规范发展、规模生产、提档升级，实现从“产品”到“品牌”的转变，助推产业龙头企业拓展区内外市场，引导西藏企业主导和参与国家标准、行业标准的制定，掌握话语权。

中国标准化研究院高新技术与信息标准化研究所副所长王志强就《藏香》国家标准的立项意义做介绍。他说，《藏香》国家标准的制定能为全国范围内藏香行业研发、生产、检测、销售提供重要技术依据。引导生产经营者提供符合一定文化价值和技术标准的藏香产品，从而保护藏香的文化价值和品牌价值。《藏香》国家标准的制定对于推进西藏标准化工作具有重要的先导和引领作用。

拉萨市质监局党组书记、局长次仁卓嘎答记者问时表示，拉萨净土健康产业要想走出区外，走出“低端陷阱”，就必须坚持以市场为引领，以问题为导向，产业标准化先行，采取“以标准引导生产规范，以标准提升产品质量，以标准赢得高端市场”的策略，引领产业参与高水平竞争，这是当下拉萨净土健康产业抢占先机、赢得市场的当务之急。

目前，拉萨市完成的净土健康六大产业标准体系建设工作中，藏鸡标准体系采用、编制各类标准139项，藏香标准体系采用、编制各类标准37项，天然饮用水标准体系采用、编制各类标准49项，奶牛标准体系采用、编制各类标准127项，藜米标准体系采用、编制各类标准154项，藏毯标准体系采用、编制各类标准129项。

发布会上，新闻发言人及出席人员就记者关心的标准化建设存在的问题和困难、《藏香》国家标准立项后下一步要做哪些工作等问题作了简要回答。（中国西藏网 图、文/王淑 贾华加）

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