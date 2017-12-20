中国西藏网讯 近两年来，通过拉萨市上下的不懈努力，拉萨净土健康产业发展基础更牢、亮点更显、市场更广、品牌更响、逐渐成型，展现出了强大的发展潜力，已成为经济社会发展亮点，得到了国内外消费者的一致好评。



图为藏毯

拉萨市把净土健康产业发展当成大事、要事，着力打造圣地拉萨“新名片”，为进一步提升拉萨净土健康产业的产业化经营水平，加强净土健康优势产业的标准化技术支撑，实现净土产品向“质量、标准、品牌”的提升和净土健康产品走出国门、走向世界，2016年拉萨市政府开始实施拉萨市净土健康产业标准体系建设项目。

拉萨市净土健康产业标准体系建设项目是江苏省“十三五”重点援藏项目，拉萨市质监局副局长罗雪明介绍：“去年年底完成了藏鸡、藏香、拉萨好水三大产业标准体系建设。2017年，经过一年的努力,拉萨奶牛、藏毯、藜米三大产业标准体系框架建设也已完成正在评审中。”

12月18日下午，在拉萨市净土健康产业标准体系专家评审会上，40余位区内外专家就拉萨市净土健康产业奶牛、藏毯、藜米三大产业标准体系内容的科学性、先进性和可操作性进行了审查。



图为专家在会上提出意见建议。

据了解，今年4月，拉萨市净土健康产业标准体系编制组走访相关企业，了解奶牛、藏毯、藜米三大产业目前的标准化基础和标准化工作中存在的问题，进而确定标准化工作目标。8月，项目组开展二次调研，对各产业产前、产中、产后三大环节上哪些内容需要且可以成为标准指定的对象进行了深入的调研和座谈，立足“适用、管用、实用”的原则，项目组在对三大产业现有的国家、行业、地方标准和相关法律法规进行梳理和汇总后，根据最新《标准体系表编制原则和要求》设计编制标准体系，形成了包括通用基础标准、技术标准、管理标准、服务标准在内的标准体系框架。



图为专家在会上提出意见建议。

“计划在三年内，建成净土健康产业九大类产品标准体系，研制发布相关重要标准，开发标准体系服务平台等，彻底解决拉萨净土产品无标可依、无标生产的窘境。”拉萨市质监局副局长罗雪明说。

在为期三天的评审会上，专家组成员将评审拉萨市奶牛、藏毯、藜米等三项净土健康产业标准体系和《有机藜米种植技术规程》《奶牛饲养规程》《奶牛饲料配制规范》《奶牛场工作人员岗位职责》《奶牛繁育技术规程》《挤奶厅管理规范》《药房管理规范》《手工藏毯编织工艺》等8个企业标准。（中国西藏网 图、文/王淑 贾华加）

（责编： 胡英 郭爽）