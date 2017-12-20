近日，由西藏自治区旅游发展委员会、拉萨市人民政府主办的“环渤海区域游客援藏签约仪式暨‘冬游西藏 醉美318’推介会”在北京举办。本次推介会着重推介了拉萨冬游品牌、拉北环线旅游线路，巩固拓展京津冀地区客源市场，加深西藏旅游品牌的影响力与传播。

国家旅游局副局长魏洪涛在致辞中表示，国家旅游局高度重视对口援藏工作，提出2018至2020年对口援藏省市将为西藏输送游客2000万人次的目标。游客援藏这种全新的援藏方式，将进一步加快西藏建设重要的世界旅游目的地的步伐。国家旅游局将按照全国旅游援藏工作会议的部署，落实援藏各项工作，助力西藏拓展旅游市场，推动客源互送，促进西藏旅游业的健康快速发展。

西藏自治区政府副主席多吉次珠在致辞中表示，旅游业已成为西藏的支柱产业和富民兴藏的龙头产业，在全区经济社会发展大局中发挥着越来越重要的作用。“我们将牢牢把握西藏旅游发展的历史机遇，紧紧围绕满足人民对美好生活的向往，进一步扩大对内对外开放，大力推动西藏旅游全域全时发展，加快重要的世界旅游目的地。”

北京市人民政府副秘书长徐志军在致辞中表示，拉萨市旅游在过去几年里取得了令人瞩目的成绩，已经成为最受北京市民喜爱的旅游目的地之一。此次活动的举办，将让更多北京市民了解西藏、了解拉萨，吸引更多北京游客到西藏旅游。

会上，北京市旅游发展委员会与西藏自治区旅游发展委员会共同签订《2018北京游客援藏协议》，扎实做好旅游对口支援工作。

（责编： 李文治）