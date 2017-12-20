云南省旅游发展委员会官网截图。

近日，一则“云南导游嫌购物少怒骂游客来骗吃骗喝”的视频在网上引起热议。云南省旅游发展委员会今日通过官方网站发声明进行回应。云南省旅游发展委员会称，目前，已经和发布信息的游客取得联系，调取了相关证据。目前案件还在调查中，结果会尽快向社会公布。

声明称，云南省旅游发展委员会2017年12月17日，云南省旅游发展委员会通过舆情监测到：博主@镜子311发布一条文字+视频的微博，曝云南一女导游嫌游客购物少，起冲突后将游客赶下车的恶劣行径。随后，梨视频以：嫌游客消费低购物少，云南导游怒骂游客：来骗吃骗喝的臭狗屎！拍视频投诉也没用！进行转载。

当日，云南省旅游发展委员会即责成云南省旅游执法总队迅速组织昆明市旅游执法支队、昆明市旅游警察支队和西双版纳旅游执法支队等部门进行立案调查。经初步查明，该团队一行30人在云南段的行程由昆明云迪国际旅行社组织接待，委派导游李云上岗服务。目前，已经和发布信息的游客取得联系，调取了相关证据。鉴于该案件还在调查中，云南省旅游发展委员会对该案件的调查结果，会尽快向社会公布。

云南省旅游发展委员会在声明中再次重申，云南省开展旅游市场整治以来，对违反《旅游法》及《云南省旅游市场秩序整治工作措施》的行为，将一如既往坚决对侵害游客合法权益的违法违规行为给予严厉打击，对扰乱云南旅游市场秩序的行为坚决按照“零容忍”要求给予严厉查处，欢迎广大游客及媒体向云南省各级旅游执法质监部门提供线索。

（责编： 李文治）