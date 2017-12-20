近日，第二届全国工业旅游创新大会闭幕。据大会透露，近三年来，中国工业旅游游客接待量年均增长31%，旅游收入年均增长24.5%。到2016年末，全国共有1157个工业旅游景点，接待游客1.4亿人次，旅游收入213亿元，吸纳就业42.8万人，工业旅游发展呈现出欣欣向荣之势，成为中国旅游发展的新亮点。

从单一走向多元

工业旅游在蓬勃发展的中国旅游中是一支年轻的生力军。目前，中国工业旅游已在全领域铺开。工业旅游起步阶段主要集中在食品加工、服装纺织、工艺品制造等轻工业。如今，工业旅游已经涉及中国所有41个工业大类，广泛涵盖了航空航天设备制造、电子器件制造、新能源器具制造、专用仪器仪表制造、智能设备制造等100余个工业种类和新型工业化成果，类型丰富、特色鲜明。在全国各地，从高技术产业到小五金制造，都纳入了工业旅游的发展空间。

工业旅游一度热衷于展示生产流程和生产工艺，很多人认为这就是工业旅游。如今，工业旅游开发模式逐渐从单一走向多元。像伊利乳都科技示范园，就开发了草原乳文化博物馆、液态奶生产基地、奶粉全球样板工厂等多个旅游景点，从厂区生产线展示走向园区综合体验学习。

中国工业旅游目前从局部探索向全地域铺开。在广大的西部地区，工业旅游已开花结果。青海茶卡盐湖是老工业基地，2012年接待游客5000人次，现今已成为中国规模最大的盐湖文化展示体验地，2016年接待游客195万人次，实现旅游收入近亿元。在西北边陲，工业旅游已经成为兵团旅游市场的新亮点，酿酒、香料加工、毛纺织、果业深加工等工业旅游发展尤为突出。在雪域高原，数家藏药工业园已经成为国家A级旅游景区。

工业遗产承载城市记忆

工业遗产是城市发展进程中不可磨灭的部分，承载着一个城市的“乡愁”。工业旅游是文化传承的好载体。自洋务运动起，中国走上自己的工业化道路，百年以来，几代人艰苦卓绝，初步实现了工业化强国之梦。在此期间，产生了无数具有重要历史价值的工业遗存和工业文化遗产，这些都是国人树立文化自信的重要依仗。

湖北黄石市有着3000年的青铜史，一百多年的钢铁工业史和水泥史，是近代中国民族工业的摇篮。如今，旅游把铜绿山古铜矿遗址、大冶铁矿遗址、汉冶萍煤铁厂旧址、华新水泥厂旧址等这些珍贵的工业遗产呈现给广大海内外游客，向世界展示中华深厚矿冶文化和近代工业文明。

唐山作为中国近代工业的摇篮，相继诞生了中国第一座机械化采煤矿井、第一条标准轨距铁路、第一台蒸汽机车、第一件卫生陶瓷等多项“中国第一”，引领了中国近代工业文明的崛起。面临工业城市的转型，曾经绚烂的工业文明对唐山旅游经济发展而言无疑是一个宝藏。截至目前，唐山已经拥有全国工业旅游示范点7家，省级工业旅游示范点3家。去年，唐山仅工业旅游接待游客就近130万人次，在河北省处于领先地位。

资源城市低碳修复

“太壮观了！”在黄石国家矿山公园，面对“亚洲第一天坑”，游客发出惊呼。天坑最大垂直深度达444米。这里以前是大冶铁矿，矿坑共剥离岩石3.64亿吨。

旅游，让矿坑旧貌换新颜，“石头开花”的奇迹在这里变成现实。硬岩废矿山已栽活刺槐树120多万株，万亩槐花林成美景。每年4月举行的槐花节，吸引众多游人到此赏花。目前，该园复垦面积达366万平方米，成为亚洲最大硬岩复垦基地。黄石国家矿山公园如今已是国家4A级景区和中国首座国家矿山公园。游客接待量从最初的一年两万增长到现在20万左右。旅游业让矿区的人们看到了新希望。

工业旅游是绿色发展的好路径。业内人士表示，工业旅游符合建立绿色低碳发展经济体系的要求，它作为二产与三产的融合成果，有利于实现工业企业向绿色领域迈进、拓展低碳生产方式。资源型城市历史遗留的生态环境欠账值得关注，在这些地区发展工业旅游，能够快速坚定地方整治生态环境的决心，吸引更多促进生态恢复的外部资本。更重要的是，工业旅游作为接续产业，是地地道道的环境友好型产业。

创新发展融合模式

目前，中国工业旅游已开启深层次发展。延长了产业链，由单纯的工厂参观延伸到工业购物游、工业科普游、企业文化游、工业遗产游等综合性产业链建设；游客活动内容由观光转向体验；由商务接待转向研学游、亲子游和专题游，未来将进一步延伸进常规旅游线路，由小众游拓展到大众游。

虽然工业旅游发展迅速，但是起步晚、基础薄，发展不平衡不充分的问题仍然突出存在。但我们应该看到，工业旅游从一开始就带有创意基因。工业旅游是业态新、模式新、产品新、理念新，从萌发到成长，始终以创新为发展动力和发展重点。据悉，未来3年中国将大力发展工业旅游各种业态载体，到2020年将培育100个国家工业旅游示范基地、国家工业遗产旅游基地等示范品牌，接待游客达2.4亿人次，旅游收入超过300亿元，成为全域旅游发展的增长极。

未来，工业旅游将创新制造业与旅游服务业的新兴融合发展模式，推动旅游装备制造业发展，研发生产具有自主品牌的登山、滑雪、露营、探险、房车等各类户外用品和特色旅游商品，建设一批旅游工业基地，拓宽工业企业生产领域和经营空间，探索工业旅游和旅游工业比翼发展。

（责编： 李文治）