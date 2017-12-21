图为拉萨市委副书记、常务副市长胡洪（左六）在调研净土健康产业。

图为拉萨市副市长方桂林（左二）参加拉萨市净土健康标准体系建设成果新闻发布会。

图为自治区质监局局长刘家杰（左三）在调研城关区高标准奶牛养殖中心标准化工作。

在拉萨市城关区蔡公堂乡白定村二组的山脚下，现代化厂房拔地而起。2000头奶牛经过2800米海拔的适应性养殖，来到海拔3700米的“新家”——世界海拔最高的标准化生态牧场。奶牛不仅享受来自5个国家的畜牧科技成果，还享受高原最纯净的空气、水和饲料，这些高品质牛奶从这里源源不断地送上拉萨市民的餐桌。

近两年来，拉萨市委、市政府坚持问题导向，针对净土健康产业发展中存在的问题，注重在标准、质量、品牌打造上下功夫，助推产业发展。拉萨市净土健康产业标准体系建设作为江苏省产业援藏项目，2016年立项，项目资金300万元。在自治区质监局的领导下，在拉萨市质监局的精心组织下，在江苏省质量和标准化研究院的技术支持下，项目组围绕拉萨净土健康产业9大类产品进行标准化体系建设。通过两年多的艰苦努力，如今顺利完成了藏鸡、藏香、天然饮用水、奶牛、藏毯、藜米等6大净土健康产业标准体系建设，开展产业标准体系中十几个重要标准研制工作，研究制定1个国家标准、2至3个地方标准、4至6个团体标准、10个企业标准等，完成产品标准宣贯培训实施、持续改进等工作，建立健全从养殖选料、生产加工、包装运输、检验检测等方面全产业链的标准体系，让拉萨净土健康产业有标准体系可依。通过标准化，促进产业适度规模化、产业部分机械化、产业生产组织化、产业产品品牌化，打造产业发展的标准之翼，助推产业做大做强。特别是《藏香》国家标准通过国家标准化管理委员会初审并正式立项，这是西藏自治区历史上第一个由西藏提出并主导制定的国家标准。

标准先行，实现从“产品”到“品牌”的转变

近年来，拉萨市质监局坚持产业发展、标准先行，通过实施拉萨净土健康产业标准体系建设项目，推动拉萨特色产业规范发展、规模生产、提档升级，实现从“产品”到“品牌”的转变，助推产业龙头企业拓展区内外市场，引导拉萨企业主导和参与国家标准的制定，掌握行业话语权。

完成了净土健康六大产业标准体系框架建设工作。其中，藏鸡标准体系采用、编制各类标准139项，藏香标准体系采用、编制各类标准37项，天然饮用水标准体系采用、编制各类标准49项，奶牛标准体系采用、编制各类标准127项，藜米标准体系采用、编制各类标准154项，藏毯标准体系采用、编制各类标准129项。

国家标准、地方标准研制工作取得突破，《藏香》国家标准通过国家标准化管理委员会立项审批。《藏香包装设计通则》《有机藜米种植技术规程》等两项地方标准立项送审稿研制完成并通过专家初审。

团体标准、企业标准建设进展顺利，完成了藏香产业四个团体标准《藏香包装设计通则》《藏香生产工艺规程》《藏香用原料规范》和《藏香用原料储存通则》的研制和贯标工作；完成了《有机藜米种植技术规程》《奶牛饲养规程》《奶牛饲料配制规范》《奶牛场工作人员岗位职责》《奶牛繁育技术规程》《挤奶厅管理规范》《药房管理规范》《手工藏毯编织工艺》等8个企业标准研制工作。

贯标工作有序推进，集中宣贯培训5次，培训160多人次；开展“标准专家企业行”活动，专家深入37家（次）企业，进行现场指导；选定重点标杆企业，布置贯标现场，将标准体系和重要标准以图文并茂的展板形式，挂在企业原料储存、生产加工、包装、成品库等区域。

重点解决了部分产品“无标生产”“进超市商场销售难”等问题；研究制定藏香产品包装图样，规范产品外包装的标识、标注；通过检验检测手段，指导调整配方和工艺，解决个别藏香品种烟尘量超标问题。同时，尝试组织“拉萨标准”走出去。受国家标准化管理委员会邀请，组织拉萨标准走进首届中国标准国际博览会，应用实物、展板、讲解、大会主题演讲等形式，展示拉萨市净土健康产业标准体系建设成果。

以需求为导向，提升标准体系建设的针对性适用性

项目建设以来，拉萨市质监局在政府领导下，联合相关部门，充分调动广大企业、行业协会和社会各方面的积极性、主动性，积极对外协调，向上汇报争取，通过援藏途径，邀请国家标准委、国家相关技术委员会、中国标准化研究院等13批、58人次技术专家学者进藏，对52家（次）企业进行实地指导、现场“问诊”，召开12次研讨会，举办专题培训班6次，受训人员达200余人次，形成了“政府领导、部门主导、企业参与、专家支撑、援藏支持”的标准化体系建设格局。

为激发净土健康企业制定和应用标准的内生动力，拉萨市质监局以企业的需求为导向，送标准和服务到企业生产经营一线，将相关标准以通俗易懂、图文并茂的形式制作成展板和挂图，挂在企业对应的生产经营场所，激发企业推广和应用标准的动力；政府出台政策，对主导、参与制定国家、行业等标准的企业，给予10万元到30万元的不同奖励；对列为贯标工作标杆企业的，根据贯标工作成果，给予一定的补贴和奖励，充分调动了企业制定和贯标的积极性。

与此同时，拉萨市质监局以“标准要接地气”为要求，努力提升标准体系建设的针对性、适用性。组织调研分析和文献研究工作，开展区域标准分析、标准比对研究，在产业标准体系建设中，采用和编制标准时，注重正确处理标准的先进性与适用性的关系，既要体现标准的先进性，又要有利于实际应用和推广；注重正确处理典型示范与普遍推广的关系，不光培育典型，更注重遍地开花、落地生根；注重处理好标准制定和宣传贯彻实施的关系，花大力气在标准体系的宣传贯彻和持续改进上。

着力抓好标准体系各项工作，确保标准有效执行

下一步，在推进拉萨净土健康产业标准化建设过程中，拉萨市质监局将着力抓好标准体系的贯彻实施和持续改进工作；抓好关键标准的研制工作，抓好标准基础的夯实工作，抓好标准文化的培育工作，不断加强对企业标准实施情况的监督检查；完善标准实施跟踪制度，多渠道掌握企业贯彻执行国家标准、行业标准、地方标准和企业标准的情况；发现标准实施中存在问题应及时责令企业采取纠正措施，确保标准得到有效执行。

“我们将继续加快《藏香》国家标准的研制工作，探索拉萨自主主导制定国家标准工作机制和国家标准申报立项、研究制定的‘拉萨模式’。”拉萨市质监局党组书记、局长次仁卓嘎说。今后，拉萨市质监局将进一步梳理申报西藏自治区地方标准两项，在推进拉萨市净土健康产业标准化建设过程中，将从团体标准、企业标准研究着手，先行先用，为拉萨净土健康产业的发展提供有力的技术支撑，解决拉萨净土健康产业当前具体、迫切的标准化需求；强化组织领导、支持政策、人才队伍等保障，进一步完善拉萨统一协调、运行高效的标准化管理体制。探索建立拉萨标准化工作区外智库，充分利用区内外技术研发、检测力量；建立拉萨主导产业与国际、国家标准化组织对接机制，推动拉萨企业主导制定国家标准、行业标准、地方标准；打通传统工艺技术向标准化转化的渠道，健全技术专利与标准化互动支撑机制。探索建设“拉萨市净土健康产业质量标准信息服务平台”，收集相关标准信息，建立净土健康产业质量标准动态信息库，实现相关标准的检索和查阅等服务功能。

在抓好标准文化的培育工作方面，拉萨市质监局将标准文化与工匠精神的培养和质量提升活动有机结合，力争让标准成为习惯、使习惯融入标准。同时，多渠道、多方式面向社会开展标准化知识宣传，更加重视对企业技术人员、科技研究人员、政府管理人员的标准化专业培训，传播推广标准化理念和方法，在全社会形成学标准、懂标准、守标准、用标准的良好氛围。

（责编： 李文治）