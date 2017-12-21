图为区内外专家在西藏藏香企业调研。

据拉萨市质监局消息，日前，《藏香》国家标准通过国家标准化管理委员会立项审批，标志着《藏香》的国家标准、地方标准研制工作取得突破，将为下一步引导全区乃至全国的藏香产业发展奠定基础。

据了解，藏香作为藏文化的重要载体，是藏民族重要的传统民族产业。近年来，随着市场需求的不断扩大，藏香已成为西藏的知名特色产业，已经形成一定产业规模，远销海内外。但市场上藏香产品质量良莠不齐，劣质藏香产品的存在，不仅扰乱了市场秩序，同时侵犯了消费者的合法权益。同时，由于印度香、尼泊尔香与藏香的相似性，在一定程度上影响了藏香市场的发展，因此迫切需要国家标准作为技术支撑来拓展境外市场。

据江苏省质量和标准化研究院张书主任介绍，《藏香》标准的研制，尤其是其中关于藏香的特征指标，对于规范藏香市场秩序、提升藏香产品品牌竞争力、保障藏香产品市场声誉具有重要意义。标准的研制能为全国范围内藏香行业研发、生产、检测、销售提供重要技术依据，引导生产经营者提供符合一定文化价值和技术标准的藏香产品，从而保护藏香的文化价值和品牌价值。此外，将为藏香旅游资源的合理开发和旅游市场的规范发展提供一定的技术保障。

据了解，《藏香》国家标准目前通过立项审批，接下来将重点搜集、分析相关文献资料，选取代表性地点开展实地调研。基于调研分析和资料研究，确定标准框架及主要技术内容。邀请标准化和行业专家，召开专家研讨会，听取专家对标准技术内容科学性、合理性的意见。委托检测机构对藏香关键性的技术指标进行试验验证，确保标准中定量的技术指标科学、合理。

（责编： 李文治）