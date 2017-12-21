十九大报告提出：“深化国有企业改革，发展混合所有制经济，培育具有全球竞争力的世界一流企业。”当前，拉萨市净土产业投资开发有限公司作为拉萨市国有企业改革热潮中的主力军，在破除发展瓶颈、补齐企业短板的过程中，注重品牌打造，成功注册了“拉萨净土”17类系列商标，并通过冠名、赞助等多种方式让“拉萨净土”品牌走出区内，走向区外。然而，在品牌打造过程中仍存在如：品牌竞争力不强、品牌保护意识欠缺等一系列问题。

就如何提高“拉萨净土”品牌的含金量，让品牌发挥出更大作用，笔者认为应从以下几方面着手。

加快传统产业优化升级，凸显更多品牌优势。当前，拉萨净土公司有相当一部分产品仍属于初级加工产品，将产品进行深加工的不多，形成高知名度品牌的也不多。为此，必须加快传统产业的更新换代，深化供给侧结构性改革，致力于产品的精深加工，最大限度提升产品的技术含量和附加值，通过自然资源型——产品加工型——产业延伸型的路径，实施绿色品牌战略。只有主动向技术水平更高、盈利能力更强的产业结构优化升级，才能在转型中跑在前面，突破发展瓶颈，在特色中凸显品牌。

加强创新，提高产品质量和科技含量。质量是企业得以生存发展的基础，也是企业在市场竞争中取胜的重要保证。没有高品质，就没有品牌企业。因此，必须建立严格的、科学的质量保证体系，采用与国际接轨的质量管理办法，从市场预测、产品设计、生产制造、售后服务等方面实行全面质量管理，提高自己的品牌形象。

强化法律意识，完善品牌保护机制。现代市场的激烈竞争呼吁完善和健全的法律保护。法律不但能够保护企业的品牌资产和战略成果，而且还能保护和规范企业实施品牌战略的市场行为。为此，相关部门应严格执行《产品质量法》《专利法》等法律法规，加强对质量标志、名牌标志等知识产权的保护，加大打击假冒伪劣产品及侵害知识产权等行为的力度，营造公平竞争的市场环境。

（责编： 李文治）