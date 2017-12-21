开展“厕所革命”建设是全面建成小康社会、实施乡村振兴战略的重要内容，对优化西藏旅游环境，加快生态文明建设、构建重要的世界旅游目的地和提升城乡文明形象具有重大意义。同时，厕所建设管理维护工作与脱贫攻坚紧密结合，吸纳符合条件的当地建档立卡贫困户参与厕所的运维管理，形成以当地贫困农牧民群众为主体的管护队伍，对于农牧民就业增收、脱贫致富具有较大意义。

已建成厕所投入运行 得到群众的充分肯定

小康不小康，厕所算一桩。记者了解到，从2017年开始，西藏将力争通过两年时间，在全区范围内规划新建、改建厕所2000座，总建筑面积约17.1万平方米。主要安排在旅游景区及县（区）、乡（镇）、村（居）、交通沿线主干道、加油站、商业网点。其中自治区商务厅负责建设160座厕所、自治区交通运输厅负责建设289座厕所、西藏建设投资有限公司负责建设1351座厕所、中国石油西藏销售分公司负责建设119座厕所、中国石化西藏石油分公司负责建设15座厕所。以上建设任务预计在2018年12月底全部完成。

从已建成的厕所投入运行情况看，通过采取“以商建厕、以商管厕、以商养厕”的长效运行管理机制，加强公厕运行管理，厕所设备运行正常、技术可靠，得到了广大农牧民群众的认可和游客的充分肯定，社会反响良好。

那么，如何协调建设与改造间的矛盾呢？根据自治区“厕所革命”总体工作部署，在“厕所革命”建设中，紧密结合地县实际，按照“宜建则建、宜改则改”的要求，采取试点先行、科学规划、合理布局、优化方案、统一标准的做法，有序推进“厕所革命”建设和解决建设与改造的矛盾。

从源头抓起 规范工程质量

据相关业内人士介绍，在西藏进行“厕所革命”，需要克服的困难首先体现在选址方面。“由于西藏特殊的地理环境，部分厕所在建设时，需要采取一定措施（如增加挡土墙、修建施工便道（保护高原植被），场地硬化、拆除和修复原有附属工程（围墙）、拆旧建新（旱厕））对周围环境进行改造。”该业内人士说，“在交通运输方面，由于厕所革命项目建设地点比较分散，路途遥远，部分乡村道路条件较差，导致运输等成本大大增加。”

除此之外，气候条件也是影响因素之一。由于大部分厕所的选址地点处于严寒地区，冻土层较深，为解决厕所运行时的给水问题，管道必须进行深埋处理，这将使得基础挖方量大大增加，同时由于地下水位较高，降水问题需要进一步处理。

“小厕所、大革命”，“厕所革命”是改善西藏城乡面貌、整治厕所脏乱差问题、提高公共服务均等化的重要举措，是一项民生工程、德政工程，必将极大地提高西藏群众清洁卫生水平，引导群众养成良好的卫生习惯。为此，严把质量关是重中之重。

“规范工程参建各方质量行为，从源头抓起，从工程施工各个环节抓起，监督施工单位严格遵守基本建设程序，履行合同约定，严格执行工程建设强制性标准条文和规范。除此之外，将进一步做好质量安全保证体系的建立健全工作，认真履行质量安全监督责任，切实把好质量关。自治区领导小组办公室配合自治区政府督查办，加大督办督查力度，对各建设主体负责项目推进情况进行跟踪督办，确保全区厕所革命建设任务圆满完成。”自治区住建厅相关负责人说。

据悉，下一步西藏还将编制完成《西藏自治区“厕所革命”技术导则》，统一制定新建和改建厕所标准，根据旅游景点、公路沿线、商业网点等不同区位特点和人流量等实际，确定A级、AA级、AAA级3大类建设标准，按地域特色风貌为7市地各编制2套图集，供地市和相关部门选用。探索“以商建厕、以商管厕、以商养厕”的长效运行机制，加强公厕运行管理，确保规范运行，积极吸纳符合条件的建档立卡贫困群众参与厕所运维管理，促进贫困群众增收，助力脱贫攻坚、发挥项目效益；引导居民和游客树立“既是建设者、管理者，也是使用者”的责任意识，文明入厕，爱护厕所设施设备和环境整洁，尊重厕所管理人员的劳动与服务，形成健康向上的厕所文化。

（责编： 李文治）