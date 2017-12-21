制图：沈亦伶

城市厕改，老城区的痛点不少：人口稠密，但公厕数量少；使用频繁，但卫生环境差，加上设施不全、管理不细，给居民带来了很多烦恼。

西安市民李建村家住老城，提起上公厕，恼心事一度很多，可如今再也不发怵了。究竟发生了啥故事，让咱们把画面切到古都西安，听听李建村和环卫干部赵春明的讲述吧。

——编 者

西安老城的居民李建村，再也不烦上公厕了。

李建村是位老西安，曾经烦透了老城区厕所条件差，“又少又脏，没人管”，苍蝇愣往脸上撞；但是今年，情况发生了变化。没明显异味不说，洗手池擦得又光又亮！这不能不提到一个人：赵春明。

赵春明是老城区的一位环卫干部，忙活的事儿就是落实厕改。老李的烦正是他要解的难。

老城痛点

如厕真恼心

李建村跟社区里的公厕“杠上了”。

“说起上厕所，真恼心。”李建村掰开了手指头：自个儿待的社区地处老城，人流大，解手的头一个不便就是厕所少。

“我们这儿是长乐社区，向西100米就是唐代罔极寺，往北走是八仙宫，不远处还有东新巷教堂。社区0.62平方公里，常住人口超过3万人，各地游客也人来人往，以前公厕却只有3座，这哪够？”李建村说。

除了数量不够，厕所还不好找。李建村说，附近的巷口有夜市，车水马龙很热闹，不过附近卫生间“藏”的深，又没有明显的标识，逛夜市的人遇上内急来回转圈，没办法只好偷偷就地解决。

“夜市周边的公厕，又偏又臭。有些小孩子上厕所，实在来不及，只能尿在居民家门口。”李建村说。

卫生差也是让李建村对公厕望而却步的原因。

“由于管理跟不上，公厕里面苍蝇乱飞，下水经常堵，泛出的味儿很大，得俩手指捏着鼻子往里冲。”李建村说。

厕所的设计上也有让居民不满意的地方。比如女厕位不够，女厕所门口排长队是经常的事；还有，厕所设施不全，都是蹲便，缺少坐便，让一些人感到不便。

因为缺少坐便这事，还闹过笑话。李建村说，有一回社区来了一个丹麦考察团，其中一位70多岁的女士途中想去卫生间，接待方将她引至社区厕所。

“那位女士一转身就出来了，摇头说里面没有坐便。考察团只能提前结束行程，返回酒店。”李建村说，那场面挺尴尬。

破解困局

厕改组合拳

李建村的烦恼，赵春明心里也急。

长乐社区地处碑林区，老赵是区里城管局环卫科的科长，一直盯着老城厕改。

“首先要解决数量问题，一是新建公厕，二是开放私厕。”赵春明说。根据今年5月发布的《西安市开展“厕所革命”工作实施方案》，3年内，西安中心城区将新建独立式公厕1135座，在新建固定式公厕外，还要建设活动式公厕。

除了新建，鼓励社会单位开放私厕也同步进行。在赵春明办公桌上，记者看到一份星级宾馆和酒店开放厕所名单。“这23家单位已经协调好了，马上正式签约。”老赵指着名单说。

数量要升上去，卫生标准也得跟着提。

不管是新建公厕，还是老旧公厕的改造，都得按照“五无五净一明两通”的标准来。赵春明说，“五无”是无蛆蝇、无杂物、无尘灰蛛网、无明显臭味、无乱刻乱画；“五净”是尿台净、蹲台净、地面净、门窗净、厕外净；“一明”是灯明；“两通”是水通、下水通。

“要保卫生，平时就得有专人负责管理。”赵春明说，“我们按照市里的标准，全面推行三级‘所长制’”。所谓三级“所长制”，是指总所长—副总所长—所长。“总所长”一般由区县、开发区领导担任，“副总所长”由街道、开发区主管部门领导担任，“所长”由所在区县、开发区干部担任，分别对辖区厕所进行协调、监督、检查和管理。全市3000余名所长，分级负责、责任到人。

在完善设施上，首先要增加女厕位数量，其次是新设坐便。

“对于新建固定式公厕，女、男厕位比例应不低于3∶2。一些街道改造现有公厕时，只要条件允许，也尽量多加一个女厕位。”赵春明说。

对于增设坐便，记者走访社区卫生间发现，虽然设有坐便，但蹲便厕位仍为主流。“有的社区做过民意调查，很多街坊还保留着蹲便习惯。”赵春明说，“有些老人用不惯家里马桶，还专门下楼找公厕。对此，我们尽量照顾周全。”

厕改虽是方便大家的事，但一实施起来还是会碰到阻力。老赵说，最明显的是“邻避效应”。

“厕所跟自家相邻都不乐意，这个咱都理解。公共区域选址，很难让各方满意。我们会尽力平衡，筛出最优选项。”赵春明回忆，有次在老街道新建公厕，因担心居民反对，便选择夜里11点施工。不料仍遭遇阻挠，最终不了了之。

“从那以后，施工只能凌晨两三点开始，彻夜不眠。”赵春明笑言，修建永宁门内的活动式公厕，便熬了个通宵。

“新厕按标修建、旧厕提升改造、私厕鼓励开放，这次厕所革命，打的可是‘组合拳’。”赵春明说。

公厕升级

第三卫生间

老城厕所革命，成绩有目共睹。与厕所“杠上”的李建村，心里终于松快了。

“厕所革命后，我们社区卫生间提升改造，变化大着哩！”李建村指着不远处的导厕标识牌：“如今在街上，5分钟之内，就能找到卫生间。”

他带着记者，先到了罔极寺不远处的庙子巷公厕。灰黑色小楼位于街角，主体建筑在几幢居民楼之间。走进卫生间，地面洁净，没有异味，清洁员即时打扫。洗手池、干手器擦得光亮，一旁还设有残疾人厕位。

接着，他又把记者带到万庆巷。公厕干净整洁，“卫生间虽然不大，但足够街坊使用。困扰巷子居民多年的难题，总算解决了。”李建村乐着说。

变化不只在固定式公厕。在永宁门内一处活动式公厕，记者看到该公厕共有3个厕位，外加一个小型盥洗间。公厕位于书院门街口、宝庆寺塔南侧，周边店铺林立，游客熙攘。据观察，10分钟内，共有19人使用卫生间，公厕利用率挺高。

老李说，不光老城的公厕“改头换面”，自己去新城逛逛，更是被那里的公厕“惊艳”。

在曲江池遗址、大唐芙蓉园等地卫生间，外墙装饰颇具设计感；走进休息区，电视机、饮水机、自动喷香机等设备一应俱全。

“进来瞧，这儿还有‘第三卫生间’呢。”大雁塔景区的厕所所长韩永利推开门，向记者介绍：“这种‘家庭式卫生间’，除了基本如厕设施，还有安全抓杆，主要给老人用；父母想给孩子换尿片，可用这个婴儿护理台；将小孩放在安全座椅上，大人也能轻松如厕。”

话还没说完，一位中年游客扶着老人缓步走进公厕。韩永利走上前招呼，指了指座椅对面的第三卫生间。

“很多人对这功能还不了解，我们看到有需求的人群，都会进行引导。”韩永利说，“如果碰到不文明如厕行为，像在洗手池给宠物冲澡，我们也会及时规劝。”

“现在公厕好了，咱作为市民也得讲自觉，那些不好的习惯、不文明的行为得改改”，李建村说，“咱不能让厕改的劲儿白使啊！”

（责编： 李文治）