12月20日，中国旅游研究院、国家旅游局数据中心和中国旅游协会在苏州发布了以“内容创造与生活引领”的旅游集团年度发展报告，并正式公布了“2017年中国旅游集团20强”。

记者了解到，中国旅游研究院与中国旅游协会自2009年起联合开展旅游集团专题调查并定期发布“中国旅游集团20强”。而2017年中国旅游集团20强的名单为：携程旅游集团、中国旅游集团公司、海航旅业集团有限公司、腾邦集团有限公司、华侨城集团公司、同程网络科技股份有限公司、锦江国际(集团)有限公司、北京首都旅游集团有限责任公司、浙江省旅游集团有限责任公司、景域国际旅游运营集团、杭州市商贸旅游集团有限公司、南京金陵饭店集团有限公司、开元旅业集团有限公司、上海春秋国际旅行社（集团）有限公司、安徽省旅游集团有限责任公司、黄山旅游集团有限公司、大连海昌集团有限公司、广州岭南国际企业集团有限公司、福建省旅游发展集团有限责任公司、山东银座旅游集团有限公司、众信旅游集团股份有限公司、中青旅控股股份有限公司。

数据显示，二十强集团总交易额达到1.53万亿元，同比增长34.2%，最低入围门槛为117亿元，均创历史新高。按全年5万亿元的旅游总收入测算，国家旅业的第一方阵已是三分天下有其一，对旅游经济的战略支撑力和社会影响力进一步增强。

同时，据中国旅游研究院方面介绍，今年各旅游集团经营景气水平总体上升，在线旅游企业、民宿平台经营景气相对较高。旅游企业接待人数、利润水平、营业收入等指标均较去年同期有较大幅度上升。近八成旅游上市公司上半年归属于母公司股东的净利润实现增长，规模过百亿的产业基金也相继成立。此外，国际化成为重要推动力量，锦江、海航、开元等企业对海外泛旅游资产的收购已经引起全球关注。

2017年中国旅游集团20强名单

（责编： 李文治）