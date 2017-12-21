12月20日，国家旅游局下发关于做好2018年元旦假日旅游工作的通知。通知指出，2018年元旦将至，要认真贯彻落实党的十九大精神，满足广大游客对于美好假日旅游活动的向往和需要，确保全国人民度过一个欢乐祥和的元旦假期，实现假日旅游“安全、秩序、质量、效益、文明”的工作目标。

通知要求，一要保障假日旅游安全。高度重视假日旅游安全工作，明确假日旅游安全生产责任，制定假日旅游安全应急预案，提前发布假日旅游安全出行提示，联合相关部门开展假日旅游安全生产检查和整改，严格按照程序及时处置涉旅突发事件，确保旅游市场运行平稳。二要狠抓假日旅游流量管理。严格督促景区执行核定的最大承载量，推动门票预约机制建设，及时发布旅游信息，引导游客流向，倡导游客错峰出行，积极推进全域旅游，提升有效供给，努力实现游客合理时空分流。三要提升假日旅游供给。充分发挥主观能动性，深化全域旅游发展理念，深入挖掘各类资源，推出个性化旅游产品和季节性旅游线路，组织开展具有民俗民族特色的旅游活动，推广“旅游1+3+N”管理体制，加大旅游公共基础设施建设投入，推动“厕所革命”等旅游公共服务重点工程，组织开放假日临时应急服务设施，为广大游客提供更高品质的假日旅游产品和更便利的假日旅游公共服务。四要规范假日旅游市场秩序。联合相关部门，核查旅游企业依法、守法从事旅游经营情况，重点查处违法违规经营行为，及时受理12301旅游热线等服务平台咨询和投诉，构建假日旅游市场诚信经营环境，倡导游客文明旅游，鼓励媒体宣传守信和文明典型，警示失信和不文明案例，鼓励旅游志愿者宣传活动，多部门齐抓共管，多主体共同参与，共建良好的假日旅游市场秩序，保障广大游客的合法权益。

通知还对加强假日旅游新闻宣传、做好假日旅游值班和信息报送工作提出了要求。

（责编： 李文治）