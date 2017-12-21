12月19日，晨曦中的四川合江福宝镇。四川泸州合江县福宝镇位于川渝黔交界处的大漕河畔，始建于元朝初年，保存较好的明清吊脚楼随山势起伏，错落有致，被誉为四川乡村民居的活化石。 中新社记者 刘忠俊 摄

12月19日，晨光中的老人背着孩子行走在福宝古镇街头。四川泸州合江县福宝镇位于川渝黔交界处的大漕河畔，始建于元朝初年，保存较好的明清吊脚楼随山势起伏，错落有致，被誉为四川乡村民居的活化石。 中新社记者 刘忠俊 摄

12月19日，晨光中的福宝古镇。四川泸州合江县福宝镇位于川渝黔交界处的大漕河畔，始建于元朝初年，保存较好的明清吊脚楼随山势起伏，错落有致，被誉为四川乡村民居的活化石。 中新社记者 刘忠俊 摄

12月19日，福宝镇街头正在聊天的老者。四川泸州合江县福宝镇位于川渝黔交界处的大漕河畔，始建于元朝初年，保存较好的明清吊脚楼随山势起伏，错落有致，被誉为四川乡村民居的活化石。 中新社记者 刘忠俊 摄

12月19日，福宝镇街头玩耍的孩子与烤火取暖的老人。四川泸州合江县福宝镇位于川渝黔交界处的大漕河畔，始建于元朝初年，保存较好的明清吊脚楼随山势起伏，错落有致，被誉为四川乡村民居的活化石。 中新社记者 刘忠俊 摄

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