达古冰山景区

2018年，最值得一去的是哪个景区？近日，位于四川阿坝州黑水县的达古冰山景区荣获了2018年“四川最值得期待的旅游目的地”。“门票多少钱？网友说了算！”荣获四川最值得期待的旅游目的地达古冰山更是传来了一则好消息。12月20日，在达古冰山景区官方微信公众平台正在开展“感恩十年，达古有你”全国首个景区网友定制门票的活动。

达古冰山景区

全国首例，景区门票游客说了算

2017即将过去，2018年即将到来。作为2018四川最值得期待的旅游目的地，达古冰山景区总是给你更多惊喜。近日，据达古冰山景区管理局相关负责人介绍，景区将实施2018年感恩票价政策——“门票价格多少？由网友说了算”。

据悉，即将到来的2018年，恰逢是达古冰山景区开放10周年，是“5·12汶川大地震”10周年，是改革开放40周年。所以，为了更好地服务全国乃至全世界人民，景区决定把这特别的一年定为“感恩回馈优惠年”，以回馈游客更多福利，现达古冰山举行“感恩十年，达古有你”全国首个景区网友定制门票活动。

活动将在达古冰山景区官方微信公众平台开展，以投票的形式，让网友进行选择最能接受的票价选项。门票选项将设置为：120元、100元、80元、60元四档，以票数多为胜，实行网友定制票价。投票时间为2017年12月20日—12月30日截止。最终，景区门票价格以票选结果而定，票价执行自2018年1月1日正式实行新票价。

达古冰山景区

1000张门票免费送，玩转达古九寨冰雪节

网友定门票，这在全国尚属首例。不仅如此，在整个活动中，达古冰山景区还将免费送去1000张门票，参与者均有机会获得，先到先得，送完为止。具体获得方式，可前往达古冰山景区官方微信平台关注查看。

免费门票免费耍，小伙伴们这样的福利政策可千万不要错过了。正好，这个冬季，这个新年，来阿坝州黑水县达古冰山景区，赴一场冰雪童话之旅。

达古冰山风光

辞旧迎新，年末祈福。2017年12月31日，由四川阿坝州达古冰山管理局、九寨沟管理局主办的“身临达古奇幻境·梦回静谧九寨沟”2017第八届黑水·达古冰山冰雪旅游节暨第十三届九寨沟冰瀑节也将在达古冰山正式举行。届时，冰雪节将打破常规，把综艺大咖秀中五花八门的游戏搬上高原，搬上冰山。总之，整个冰雪节活动多多、趣味多多，有“王牌对决”冰雪节祈福合家欢趣味挑战赛、圣山祈福、过藏家新年、“重走长征路”寻找红色文化、研学旅游体验师走进梦幻达古等多个丰富多彩的活动，等你来玩转。此次达古冰山冰雪节，不仅能体验趣味十足的冰山挑战赛，还能见证一场载歌载舞的迎新年篝火晚会，将给你一个完全不同的新年夜晚。

达古冰山风光

天气晴好，阳光温热，风景优美，冰雪童话......这座国家4A级景区达古冰山，负氧离子浓度超高，绝对是一处远离雾霾、亲近自然的好去处。正所谓“耍的是天然冰，玩的是天然雪”，所以这个冬天，来达古冰山，在这里，带你体验一场刺激、有趣、梦幻的冰雪童话之旅。（供稿 文/图 达古冰山景区管理局 编辑 张承）

达古冰山风光

附最佳线路和攻略

地址：四川省阿坝州黑水县芦花镇达古冰山

线路：成都—都汶高速—汶川—茂县—黑水（全程约260公里，4小时）

温馨提示：全程为柏油路，路况良好，沿途没有冰雪路段；达古冰山气温较低，并请注意高原反应！

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（责编： 李文治）