走近然乌，放眼望去，幽蓝的湖水恍若天空落下的一滴眼泪；湖岸岩石林立，静静地倒映在湖面上；湖畔的村庄里，小别墅般的藏式民居，错落有致，每当夜幕降临，炊烟袅袅如仙境一般……

时隔两年，记者再访然乌湖，然乌湖国际自驾与房车露营营地已安静地坐落在湖畔。

尽管它占地200亩、投资1.1亿元，内设餐厅、咖啡厅、酒吧、便利店、帐篷营地、房车基地、集装箱房、藏药展览馆等基础设施，但它的存在依然没有惊动这位睡梦中的仙子——然乌湖，它更像是守护在仙子身旁的天降勇士，安然寂静，唯美融洽。

然乌湖狭长，风起，湖水绿中泛灰，薄雾轻走；风静，湖水蔚蓝如镜，薄雾拢聚，远远望去，树林、湖泊、营地像是与雪山连在一起，其实是山顶萦绕的薄雾与暮光中跳跃的暖光在调皮。

你的美丽就该让世人知晓。

2017年4月，营地开始运营，紧接着“然乌来古自行车赛”“然乌湖摄影大赛”“昌都市旅游形象选拔大赛”“全国围棋拉力赛”“然乌旅游高峰论坛”等赛事和活动在这里相继开展。

这都是八宿县委、县政府一届又一届领导班子不断优化生态安全屏障体系的结果，更是然乌湖畔一代又一代农牧民不偷木不伐木，以身作则保护好每一寸生态家园的结果。一代又一代，他们俨然与这片自然生态之地形成了和谐共生的生命共同体，生生不息，沿袭至今。

然乌湖畔雅则村的次仁多吉，是位机灵稳重的小伙子，放牛、种地，朝夕与牧场农田为伴，20年一成不变的日子，硬是过成了贫困的生活。

“怎么才能过上好日子？”次仁多吉人穷却志不穷，自全国精准扶贫、精准脱贫工作开展以来，他也在第一时间了解了国家的惠民政策。

“保护生态，不放牧了，可我做点什么好呢？”次仁多吉带着思索，一次又一次地听着八宿县各级党委关于“精准扶贫、精准脱贫”政策的宣讲，最终他毫不犹豫地投身到针对贫困户且有劳力的农牧民的技能培训中。他选择了做一名厨师。

“乒乒乓乓……”随着锅与铲不断碰撞的美妙声音，香喷喷的一盘佳肴出锅了。在营地的厨房中，我们见到了正在做菜的次仁多吉，他爽朗一笑，诱人的味道在厨房中蔓延开来。

“每个月工资3500元，在这里才做了不到一年。坚持，坚持做下去，努力拿到高级厨师证，为来自全国各地的游客做上一道道美味可口的饭菜，是我的梦想。”次仁多吉一边做菜一边向记者说着自己的目标。

保安、客房服务员、餐厅服务员、厨师、迎宾……“依托这个按国际化标准打造的营地旅游扶贫项目，我们计划在5年内陆续帮扶然乌镇60户建档立卡贫困户，以技能培训+工资+生活补贴的方式解决他们的就业问题，这样不仅可以拓宽他们的增收渠道，还可以确保农牧民群众不离乡不离土就能依靠产业发展增收致富。”营地由八宿县翔腾旅游发展有限公司进行运营管理，公司总经理杨勇告诉我们，目前已经和然乌镇30户建档立卡贫困户签订了劳务合同。

“2018年，我们预计将会是满房状态。”不仅如此，杨勇还满怀欣喜地告诉我们，就在这个月，他们将带着然乌湖那静谧的美丽，去重庆、云南、广东、陕西等地进行旅游推介，让更多的游客可以在五星级的观景房、星空房、房车、集装箱等客房，欣赏“她”的曼妙。

春之然乌湖，是清澈迷人的瑶池；冬之然乌湖，是冰清玉洁的美人；夏秋之然乌湖，是神秘幽静的梦幻。对于然乌镇未来的发展蓝图，杨勇心里一点也不觉得梦幻，而是十分坚定，他向我们透露了一些：“围绕脱贫攻坚，利用318国道的天然优势，以‘旅游+’为载体，打通贯穿至阿里地区及沿线旅游产业的‘任督二脉’，创新自驾游服务联盟、酒店联盟，把传统自驾游打造为深度观光式高级自驾游，力争为西藏全域旅游全面升级转型树立起标杆模范作用，带动更多的贫困户共享旅游产业发展之利。”对于全面提升游客到藏旅游的服务感、体验感、仪式感，杨勇似乎势在必得。

采访结束，将要离去，放眼望湖，湛蓝的天空、洁白的云彩，将雄伟的雪山和山腰上莽莽的森林都映在如镜般的湖面，如梦如幻、纯净无比。

沿着湖边的道路前行，边走边停，边走边看，呼吸着高原最清新的空气，再看着最纯净的山水风情，真是不可多得的无上享受。湖边静静躺着许多大小不一的石头，石头上积着雪白而柔软的白雪，一颗一颗镶嵌在然乌湖上，像一颗颗海中的珍珠般晶莹璀璨。

闭上眼睛，一切美景和着风声，幻化成大自然最动听的乐符，徐徐演奏着。

（责编： 李文治）