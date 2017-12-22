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国家旅游局要求严厉打击导游辱骂侵害游客合法权益的违法行为

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作者： 何微发布时间： 2017-12-22 10:52:23来源： 央广网

近日，有网友曝光了云南导游因购物少而辱骂游客“来骗吃骗喝的臭狗屎”，并将游客赶下车的恶劣行为。12月21日，记者从国家旅游局获悉，针对此事件，已责成云南省旅游发展委员会迅速调查核实，依法查处，切实保障游客合法权益。

当前，全国旅游市场秩序综合整治工作有序推进，旅游市场秩序不断向好，但部分地区的“强迫购物”等市场顽疾仍需持续深入治理。

国家旅游局重申，各级旅游主管部门要高度重视旅游市场监管工作，加大旅游市场整治力度，要举一反三，认真总结市场秩序治理经验，加强日常管理，采取扎实有效的措施，严厉打击此类侵害游客合法权益的违法行为，做好即将到来的元旦、春节等假日旅游市场秩序综合整治工作，进一步提升旅游服务质量，不断满足广大游客的旅游品质获得感。

事件回顾：记者从网络上曝光的视频看到，一名女导游怒斥游客“我让你去买翡翠，你不买，你给我的感觉就是在这里骗吃骗喝的。”据悉，武汉游客曹女士到云南景洪旅游时，录下一段女导游在车上骂人的视频。曹女士说，因自己没买翡翠，买的茶叶不到2000元，就遭到导游的怒斥，还被赶下车。导游表示“不要以为你把导游视频录下来，回去投诉就有效……”据了解，该团队一行30人在云南段的行程由昆明云迪国际旅行社组织接待，委派导游上岗服务。目前，云南省旅游部门已进行立案调查。

（责编： 李文治）
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