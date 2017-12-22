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拓展新客源 去哪儿网瞄上酒店会员

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作者： 关子辰发布时间： 2017-12-22 10:53:41来源： 北京商报

在刚刚任命新帅没几天后，去哪儿网便加快了酒店板块的布局。12月21日，去哪儿网首次对外宣布将联手酒店集团建立生态圈，同时创建会员机制，将和酒店打通会员制积分，共享权益。在业界看来，随着当前在线旅游市场竞争越来越激烈，线上获取流量成本也越来越高，去哪儿网转攻酒店会员意在获取新的用户群，不过其他旅游企业也在不同维度和酒店集团合作，去哪儿网要想产生实际收益仍然需要时日。

自2005年起，去哪儿网便是以搜索技术起家，于2015年被携程收入麾下。当前速8、亚朵等新兴酒店集团均拥有自有会员体系，并建立自身生态圈，去哪儿网这一动作剑指酒店会员体系，一方面是深度捆绑酒店资源，同时也借力酒店平台获取线下客源。

在酒店业务上，去哪儿网与速8中国、亚朵等连锁酒店集团签约，同时也将和艺龙等在线OTA打通会员权益，创造出“共享会员”新模式。据悉，去哪儿网还推出了“酒店旗舰店”服务，针对以往传统酒店业之间的竞争，包括免费早餐、提供睡眠系统等不同的是，“去哪儿网酒店旗舰店”则还将在线下电商、社交等各方面进行拓展。在业内人士看来，如此一来，酒店集团就能利用去哪儿网的大流量平台，来推广差异化的创新服务。未来品牌酒店将有可能拓展一些新客户。

北京商报记者了解到，当前速8、亚朵、尚美生活等酒店集团都在强化自身的会员体系，并构建酒店自己的生态体系，亚朵此前还打出人文和IP酒店进行试水，并和网易严选进行合作。显然庞大的会员系统也是去哪儿网所看中的。业内人士分析称，去哪儿网与其他在线旅游平台相比，在搜索技术上具备一定优势，在携程的布局中，去哪儿网又需要绑定更多资源来获取更多的用户，以此来增强自身竞争力，抗衡其他在线旅游企业。

（责编： 李文治）
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