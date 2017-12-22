离2018年春节还有一个多月，不少出游线路却早被抢购一空，国人的旅游热情在这个冬季里依旧高涨。即将过去的2017年，人们比往年更会“玩”了，丝路之旅、体育旅游、工业旅游，何时何地你都能看到中国游客的身影；人们也更加“懒”了，休闲度假、包车、定制，愈发细分的市场让游客出游更加轻松惬意；人们也许还会觉得略有些“闹心”，民宿客栈乱象频出，OTA搭售防不胜防，特色小镇千镇一面；幸好不少省份今年都出台了新版旅游条例，让游客在维权路上多了一份底气。2017年是公布和全面实施十三五旅游发展规划的开局之年，不妨让我们用10个关键词回顾一下这个消费格局全新升级的旅业变革创新之年。

关键词1：厕所革命

人民网冯亚涛摄

2017年是厕所革命3年计划收官之年，全国已超额完成任务，厕所革命也从景区内延伸到景区外，全面融入全域旅游，覆盖全国3000多家4A级以上旅游景区，并逐步扩展到全国370多个重点旅游城市。今年11月，习近平总书记就推进“厕所革命”作出重要指示。习近平指出，厕所问题不是小事情，是城乡文明建设的重要方面，不但景区、城市要抓，农村也要抓，要把这项工作作为乡村振兴战略的一项具体工作来推进，努力补齐这块影响群众生活品质的短板。目前，国家旅游局已发布《全国旅游厕所建设管理新三年行动计划（2018-2020）》，明确提出2018年至2020再建旅游厕所6.4万座，实现厕所革命“数量充足、分布合理，管理有效、服务到位，环保卫生、如厕文明”的新三年目标。

记者点评：厕所革命是一个长期工程，目前新三年计划已经发布，分布不均、科技含量低、第三卫生间少等都是需要解决的问题。相信在国家大力推进、扶持的环境下，厕所革命还会取得更大的成果。

关键词2：丝路游

随着2017年“一带一路”国际合作高峰论坛在北京召开，“一带一路”参与国家大都成为了国人出游的热点，也变成了旅游企业发力布局的市场。国家旅游局数据显示，预计“十三五”期间，中国将吸引“一带一路”参与国家8500万人次国际游客来华旅游，拉动旅游消费约1100亿美元。同时，中国与丝路沿线国家双向旅游交流规模已超过2500万人次。在“一带一路”参与国家中，已有56个国家和地区成为中国公民出境旅游目的地，占我国公民出境旅游目的地总数的37%。中国社科院旅游研究中心特约研究员杨彦锋表示，对于国内的旅游企业来说，“一带一路”倡议的提出能够有效拉动对外投资的规模和收益。目前国内一些大型旅游企业已经开始在相关国家布局，这也会带动旅游产品的研发，使游客们获得更加丰富的产品供给。

记者点评：“一带一路”倡议让更多国家向中国游客抛来了橄榄枝，签证、航空等方面也是利好频出。这不仅催热了出境游市场，对入境游也会有明显提振。

关键词3：新规来袭

从2013年《旅游法》正式施行至今，虽然对“零负团费”和强迫购物等现象进行了明确规定，但是随着旅游业态的不断更新，游客行为的不断变化，各地仍然需要新的旅游条例来让《旅游法》真正落地，今年不少省份都进行了新版旅游条例的修订工作。其中今年8月1日实施的新版《北京市旅游条例》针对“非法一日游”做出了多项规定；11月1日起施行的《广东省旅游条例》中“未经许可，不得使用微信等社交平台从事组团活动”的新规也引起了不少网友的热议。此外，今年还有不少省市开设了旅游巡回法庭，并在景区增设旅游警察，旅游市场的综合联动治理初见成效。

记者点评：虽然有《旅游法》的存在，但在具体实施细则上还有不少模糊地带，因此各地修订旅游条例一方面是紧跟新时代的需求，同时也是促进法律真正落地的有效措施，这也将为日后游客维权提供便利。

关键词4：旅游+

去旅行社门店可以换外汇、想看奥运会比赛找旅游公司订票、学校的课堂也能包装成旅游线路......“旅游+”是2017年的热词，旅游+工业、旅游+教育、旅游+康养、旅游+交通、旅游+体育，仿佛一切都可以和旅游扯上关系。今年6月，国家旅游局发布了《全域旅游示范区创建工作导则》，《导则》首次明确提出推动旅游与13个领域融合发展。北京联合大学旅游学院教授李柏文说，全域旅游的核心价值就是“旅游+”，通过“旅游+”促进产业融合，形成产业生态群落，从而带动区域经济发展，跳出景点旅游发展模式。而北京第二外国语学院旅游管理学院副教授冯凌表示，“旅游+”基本覆盖了旅游产业融合的所有领域，它不仅丰富了产品供给，还通过融合创新了业态，比如旅游小镇、现代农庄、健康旅游等，将有力促进产业体系化发展。

记者点评：“旅游+”模式孕育出了许多旅游新业态，比如低空旅游基地、科教研学旅游基地、田园综合体等。目前旅游行业的外延越来越广阔，“旅游+”无疑将为旅游业与众多相关行业融合共赢提供机遇，而游客也将获得全新的出游体验。

关键词5：休闲度假

杨忠礼酒店集团供图

在印度洋的某个小岛发几天呆，去南方沿海城市跟着当地渔民出海钓几天鱼，到斯里兰卡的茶园里住上几日细心品味锡兰红茶。今年越来越多的游客开始青睐于纯休闲度假的旅行。据中国旅游研究院发布的《中国国内旅游发展年度报告2017》指出，家庭休闲度假已成为国内游主要市场特征。我国旅游已经发展到大众化旅游中高级阶段，向日常休闲回归。同时，今年国家标准《休闲主体功能区服务质量规范》也正式发布，各类休闲业态、设施、服务等内容都有了明确规范。中国旅游协会会长段强告诉记者：“满足人民群众对美好生活的新期待，被作为新时期中国特色社会主义的重要奋斗目标，发展休闲度假产业，正是让人民群众过上美好生活的有效途径。”

记者点评：从景点旅游迈入全域旅游后，休闲度假成为人们新的主流出游方式之一。但是和国外相比，目前国内的休闲供给还不够充分，因此在休闲度假产业上还有很大的一片蓝海有待开发。

关键词6：特色小镇

从去年国家发布相关政策要到2020年培育1000个特色小镇，到今年各类特色小镇在全国各地如雨后春笋般冒了出来，各地都在和企业合作打造属于自己的特色小镇。北京百亿重金打造42个特色小镇；河北将投资2000亿建设100个特色小镇；浙江未来3年将投入5000亿培育百个特色小镇；华谊兄弟在14个省份布局20个电影小镇；马云天猫小镇落户北京……2017年8月，住建部公布第二批全国特色小镇名单及专家组对第二批全国特色小镇的评审意见，并督促检查第二批特色小镇按照专家评审意见予以整改。2017年12月4日，国家发改委、国土资源部、环保部、住建部联合发布《关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》，提出各地要把特色小镇和小城镇建设作为供给侧结构性改革的重要平台，促进新型城镇化建设和紧急转型升级。同时要从实际出发，遵循客观规律，防止盲目发展、一哄而上，更要严控房地产化倾向。

记者点评：近日，国家4部门联合发文规范特色小镇建设，不难看出目前特色小镇建设仍存诸多问题。特色小镇能够丰富当地业态、拉动经济，但是搞不好就会成了千镇一面，缺乏创意，产业联动不够甚至是房地产化，因此在“特色”两个字上各地还需更深度地进行挖掘。

关键词7：碎片化

HHtravel鸿鹄逸游供图

“帮我订一家位于祗园附近能吃怀石料理的米其林二星餐厅，我下个月去京都玩儿。”梁小姐不久前刚给一家专做日本自由行的公司发了这样一条信息。她向记者表示，虽然机票、酒店没从这家公司订，但高档餐厅代预约服务对她这种美食爱好者非常有用。随着消费升级，游客的需求越来越碎片化，而各种细分市场的旅游企业也在今年迎来了大爆发。出国前要查攻略，蚂蜂窝、穷游、携程等都有专门的业务；想订WIFI，你要在游伴伴、环球漫游、漫游宝等品牌中选择一番；同时，用车、办签、订票、游船、接送机、一日游、演出，你在出游前后的各个环节现在都能有专门的服务提供商来满足你的需求。

记者点评：碎片化是目前旅游行业中的一大趋势，这会催生一大批细分市场的旅游企业，以往都是大型旅游集团一家独大，往往会忽略很多游客的细化需求，因此未来“小而美”的旅游企业也许将获得更广阔的生存空间。

关键词8：非标住宿

Airbnb供图

民宿、客栈、精品酒店、公寓等非标住宿在今年成为了众多游客出游时的新选择。洱海边的小院儿、上海弄堂里的老房子，人们对于住宿越来越讲情怀。不过由于非标住宿质量参差不齐，今年也曝出一些负面事件，如十一假期，一位来自河南的张女士在北海涠洲岛旅游时，投诉所订客栈房间质量和网上宣传明显不符；11月，丽江的一家客栈在接到客人关于房间蚊虫多的投诉后，居然回复出“蚊子是宠物，熏死要赔钱”的嚣张话语。从今年10月1日起，国家旅游局出台的我国第一部关于民宿旅游行业标准《旅游民宿基本要求与评价》已经正式实施，北京、浙江、福建、广东等地在旅游条例中也加入了民宿的内容，三亚更是成立了“三亚非标住宿旅游管理筹备委员会”，关于非标住宿的监管与标准正在逐步完善。

记者点评：非标住宿能够满足游客的个性化需求，但是由于相关法律法规的欠缺，还存在诸多需要完善的地方，这需要各预订平台和相关企业的共同努力。

关键词9：“IP”力量

HHtravel鸿鹄逸游供图

《小时代》系列带火了欧洲风情浓郁的上海松江泰晤士小镇；《奔跑吧兄弟》让古北水镇的名头传遍全国；而今年《欢乐颂2》的热播，取景地婺源的热度也持续上升。现在许多人会因为一篇微信阅读量10万+的文章、一组朋友圈照片、一档综艺节目或者一部电视剧，来一次说走就走的旅行，这就是IP的力量。旅游业资深专家魏小安认为，中国旅游新的变革中IP一定要先导，IP是知识资产，意味着价值创造和价值获取方式的变化，它能形成效率提升和体验深化。

记者点评：综艺节目、影视剧、动漫角色，现在这些IP都在时时刻刻影响着人们的出游决策，如何把这些IP用好，如何更多地发展出属于中国自己的原创旅游IP，是相关旅游企业需要思考的问题。

关键词10：邮轮升级

皇家加勒比供图

随着国际各大邮轮巨头纷纷进军中国市场，今年的邮轮混战进入到了白热化的阶段。其中，NCL邮轮“喜悦号”和定期横跨大西洋航线的奢华邮轮冠达邮轮“玛丽皇后2号”今年都首次进驻中国母港。银海邮轮也首次在中国大陆设立母港，8条6星级航线从深圳母港首航。不仅新进者磨刀霍霍，老牌邮轮公司皇家加勒比、公主邮轮、歌诗达、地中海邮轮等也纷纷增加供给量，如专为中国游客量身定制的公主邮轮“盛世公主号”便开启了以中国为母港的全年航季；歌诗达邮轮新浪漫号也在中国首航。同时，今年的邮轮产品虽然仍以日韩航线为主，但是随着华南邮轮市场成熟，东南亚国家开始抢戏，越南、马来西亚、泰国、新加坡、菲律宾等国家的相关航线逐步增多。

记者点评：各家邮轮公司都希望能在中国市场上分一杯羹，但是由于地理位置所限，航线仍旧比较单一。因此如何让中国游客体验到在船上生活的这种邮轮文化至关重要，这也是旅行社和邮轮公司在打造服务和产品时需要发力的方向。

（责编： 李文治）